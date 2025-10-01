Quartier résidentiel Stan 114 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

  1. Realting.com
Podgorica, Monténégro
ID: 28490
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

  Pays
    Monténégro
  Région
    Municipalité de Podgorica
  Ville
    Podgorica

Prodaje se prostran stan u j zgradi Vektra, Preko Morače, na izuzetnoj lokaciji. Stan se nalazi na V spratu i ima površinu od 114 m², uz tri terase koje dodatno doprinose udobnosti života. Prostorna i funkcionalna struktura stana uključuje prostranu dnevnu sobu, dvije spavaće sobe, kuhinju, gostinjski toalet, kao i kupatilo. Takođe, stan posjeduje ostavu za dodatnu funkcionalnost. Orijentacija stana je istok-jug, što pruža odličnu količinu prirodne svjetlosti tokom dana. Zgrada je veoma mirna i ima samo dva stana po spratu, što garantuje intimnost i privatnost. Iako je stan u dobrom stanju, potrebna su određena ulaganja kako bi se prilagodio vašim željama i potrebama. Iako stan nema garažu, njegova pozicija i potencijal čine ga izuzetnom prilikom za kupovinu.

Podgorica, Monténégro
