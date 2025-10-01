  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  Quartier résidentiel Stan 47 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 47 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$352
;
8
ID: 28527
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Izdaje se nenamjesten jednosoban stan na Starom Aerodromu!Nalazi se na 6. spratu u kvalitetno izgradjenoj zgradi Zetagradnje koja posjeduje 2 lifta.Ulaz se redovno održava.Veliki javni parking sa slobodnim parking mjestima.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances

Quartier résidentiel Stan 47 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$352
