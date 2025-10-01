  1. Realting.com
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Prodaju – Centar, Budva

Budva, Monténégro
depuis
$146,701
;
9
ID: 28469
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Budva
  • Ville
    Budva

À propos du complexe

Na prodaju opremljen jednosoban stan u Budvi!Stan je ukupne kvadrature 45m2 i nalazi se na drugom spratu stambene zgrade!Moguca kupovina putem stambenog kredita!

Localisation sur la carte

Budva, Monténégro
