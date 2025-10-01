  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  Immobilier commercial Poslovni prostor 2000 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica

Immobilier commercial Poslovni prostor 2000 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica

Podgorica, Monténégro
$23,472
ID: 28407
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Na izuzetnoj lokaciji uz glavnu magistralu u Donjoj Gorici izdaje se poslovni prostor površine 2.000 m². Objekat je trenutno u fazi izgradnje, a planirani završetak radova predviđen je za septembar 2025. godine.   Prednosti objekta:   Površina: 2.000 m² Lokacija: direktno uz glavnu magistralu – odlična vidljivost i pristupačnost Status: u toku su građevinski radovi Fleksibilnost: mogućnost uređenja prostora u skladu sa potrebama i namjenom zakupca     Ova faza izgradnje omogućava budućem zakupcu da učestvuje u planiranju rasporeda i dizajna prostora, što prostor čini idealnim za showroom-e, kancelarijske ili kombinovane poslovne djelatnosti.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
