  2. Monténégro
  3. Podgorica
  Immobilier commercial Poslovni prostor 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica

Immobilier commercial Poslovni prostor 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$704
;
6
ID: 28380
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Izdaje se poslovni prostor ukupne kvadrature 40m2 na Pobrezju!Poslovni se nalazi preko puta Doma Zdravlja!Idealan za kancelariju!Namjestaj ostaje u prostoru i buduci zakupac ga moze koristiti!

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

