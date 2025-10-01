  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  Quartier résidentiel Stan 61 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 61 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$211,250
9
ID: 28384
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Predstavljamo vam nov, neuseljavan stan vrhunske izrade i dizajna, u jedinstvenom kompleksu koji spaja moderan stil života i sve što vam je potrebno — na dohvat ruke.Stan je ukupne kvadrature 61m2 i nalazi se na 7. Spratu luksuznog kompleksa!Novi lifestyle u najbrže rastućem dijelu grada – idealno za život ili investiciju!

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

