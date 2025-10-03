  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  4. Quartier résidentiel Za izdavanje dupleks stan od 160m2 – Stari Aerodrom, Bulevar Josipa Broza

Quartier résidentiel Za izdavanje dupleks stan od 160m2 – Stari Aerodrom, Bulevar Josipa Broza

Podgorica, Monténégro
Prix ​​sur demande
;
9
Laisser une demande
ID: 30443
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 03/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Izdaje se prostran dupleks stan površine 160 m² na jednoj od najtraženijih lokacija u Podgorici – Bulevar Josipa Broza, Stari Aerodrom.🔹 Struktura stana:Donji nivo (49 m² – uknjižen): prostran i svijetao dnevni boravak, moderna kuhinja sa trpezarijom, kupatilo i terasa. Prostor je odlično organizovan i funkcionalno uređen, idealan za svakodnevni porodični život.Gornji nivo: četiri komforne spavaće sobe, dva kupatila i dodatni toalet. Veliki prozori u spavaćim sobama pružaju obilje prirodne svjetlosti i stvaraju prijatnu i toplu atmosferu.🔹 Prednosti:Ukupna površina 160 m² (uknjižen na 49 m²)Zapadna orijentacija sa puno sunca i svjetlostiParking mjesto pod rampom, što garantuje sigurnost i praktičnostStan je idealan i za veću porodicu, ali i kao investicija zbog atraktivne lokacije i odličnog odnosa cijene i kvadrature💰 Cijena za prodaju: 1.940 €/m²💶 Cijena za izdavanje: 1.300 € mjesečnoStan predstavlja rijetku priliku na tržištu – spoj komfora, funkcionalnosti i lokacije.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Stan 74 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$205,382
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$469
Quartier résidentiel Stan 43 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$107,972
Quartier résidentiel Prodaja, Nov neuseljavan, Jednosoban stan
Podgorica, Monténégro
depuis
$157,264
Quartier résidentiel One bedroom apartment of 44.45m2 - Bar
Bar, Monténégro
depuis
$176,042
Vous regardez
Quartier résidentiel Za izdavanje dupleks stan od 160m2 – Stari Aerodrom, Bulevar Josipa Broza
Podgorica, Monténégro
Prix ​​sur demande
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Stan 47 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 47 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 47 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 47 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 47 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 47 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 47 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$352
Izdaje se nenamjesten jednosoban stan na Starom Aerodromu!Nalazi se na 6. spratu u kvalitetno izgradjenoj zgradi Zetagradnje koja posjeduje 2 lifta.Ulaz se redovno održava.Veliki javni parking sa slobodnim parking mjestima
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Complexe résidentiel on the Lustica peninsula
Complexe résidentiel on the Lustica peninsula
Complexe résidentiel on the Lustica peninsula
Complexe résidentiel on the Lustica peninsula
Complexe résidentiel on the Lustica peninsula
Afficher tout Complexe résidentiel on the Lustica peninsula
Complexe résidentiel on the Lustica peninsula
Krasici, Monténégro
depuis
$523,126
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Surface 130–328 m²
3 objets immobiliers 3
Un nouveau complexe résidentiel ultra-moderne de classe premium dans le style Art Nouveau sur la péninsule de Lustica dans le village de Krasici. Vous pouvez choisir entre des appartements duplex à deux niveaux ou des lofts à un niveau avec accès à la piscine. Sur le territoire du complexe s…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
157.0
620,448
Apartment 2 chambres
129.6
594,069
Villa
328.0
2,11M
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel ParkSide Tivat
Complexe résidentiel ParkSide Tivat
Complexe résidentiel ParkSide Tivat
Complexe résidentiel ParkSide Tivat
Complexe résidentiel ParkSide Tivat
Afficher tout Complexe résidentiel ParkSide Tivat
Complexe résidentiel ParkSide Tivat
Tivat, Monténégro
depuis
$115,727
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 6
Surface 45–181 m²
4 objets immobiliers 4
Un nouveau projet à Tivat, situé à seulement 2,5 km du centre-ville et de Porto-Montenegro, entouré de verdure et de beaux paysages. La distance jusqu'à la mer est de seulement 800 m. Le complexe est situé sur une petite altitude, permettant aux résidents de profiter d'une vue panoramique su…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
44.5
180,202
Apartment 2 chambres
57.0 – 109.0
254,769 – 621,387
Apartment 3 chambres
181.0
1,18M
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller