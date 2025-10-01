  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  4. Quartier résidentiel Stan 50 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 50 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$587
;
9
Laisser une demande
ID: 28627
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 50m2, na Zabjelu. Struktura: ulazni hodnik, dnvni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Stan se nalazi na trecem spratu stambene zgrade, koja posjeduje lift. Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Stan 40 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$76,285
Quartier résidentiel Stan 118 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$2,582
Complexe résidentiel by the sea in Tivat
Tivat, Monténégro
depuis
$131,246
Quartier résidentiel Apartments of different structures in Bijela - new construction
Bijela, Monténégro
depuis
$104,217
Quartier résidentiel Stan 28 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$2,347
Vous regardez
Quartier résidentiel Stan 50 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$587
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$189,773
Na prodaju jednosoban stan površine 49 m² u jednoj od najtraženijih lokacija u Podgorici – Central Point. Stan se nalazi na 6. spratu moderne zgrade i pruža prelijep pogled na bulevar.📍 Lokacija: Central Point, Podgorica📐 Površina: 49 m²🏢 Sprat: 6.🌆 Pogled: na bulevar🏗️ Tip objekta: moderna …
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Stan 140 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 140 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 140 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$587
Izdaje se četvorosoban stan u kući sa dvorištem – Blok 9, ulica Vlada Ćetkovića – 500 € Izdaje se četvorosoban stan u sklopu porodične kuće sa dvorištem, u ulici Vlada Ćetkovića, naselje Blok 9. Stan je kompletno namješten, prostran i funkcionalan, idealan za porodicu ili više osoba. Osnovne…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Stan 101 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 101 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 101 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 101 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 101 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 101 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 101 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$257,021
Na prodaju trosoban stan 101m2 u novoizgradjenom kompleksu City kej. Stan se nalazi na 4. spratu zgrade i ima pogled na Moracu. - namješten- ⁠ugrađena Daikin klimatizacija sa podnim grijanjem i neograničenom toplom vodom- ⁠dva kupatila- ⁠dvije terase- ⁠ostave na terasama- ⁠tehnicka prostorija
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Realting.com
Aller