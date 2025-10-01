Quartier résidentiel Stan 64 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica

  1. Realting.com
Podgorica, Monténégro
depuis
$265,236
;
8
ID: 28169
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Prodaje se dvosoban stan povrsine 64m2 na odlicnoj lokaciji City Kvart. Stan posjeduje multi split sistem i kompletno je opremljen.Stan se nalazi na 6. spratu koji nije poslednji.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Finances

