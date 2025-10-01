  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Sutomore
  Quartier résidentiel Stan 81 m² na Prodaju – Sutomore, Bar

Quartier résidentiel Stan 81 m² na Prodaju – Sutomore, Bar

Sutomore, Monténégro
depuis
$117,361
;
6
ID: 28347
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Bar
  • Ville
    Sutomore

À propos du complexe

Na prodaju trosoban duplex kod hotela Akapulko!Stan je ukupne kvadrature 81m2 a upisan je u listu nepokretnosti 48m. Nalazi se na 4. Spratu u zgradi bez lifta. Sastoji se od dnevne sobe, trpezarije, kuhinje, kupatila i spavace sobe na prvom nivou.  Dok je drugi nivo spojen unutrasnjim stepenicama koje vode do dvije spavace sobe i galerije! Nalazi se u blizini plaze i idealan je za investiciju i za zivot!

Localisation sur la carte

Sutomore, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances
Loisirs

