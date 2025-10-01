  1. Realting.com
  2. Monténégro
  Quartier résidentiel Stan 40 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 40 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica

Dalmatinska, Monténégro
depuis
$140,833
;
6
ID: 28269
Dernière actualisation: 01/10/2025

Prodaje se luksuzno opremljen jednosoban stan, povrsine 40m2, smjesten na visokom prizemlju stambene zgrade, u Dalmatinskoj ulici.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba i kupatilo.Postoji mogućnost dogradnje terase površine 4m², uz već dobijenu saglasnost skupštine stanara.Nalazi se u zgradi novogradnje, a ulaz se redovno odrzava.Ispred zgrade se nalazi privatno parking mjesto pod rampom.

Dalmatinska, Monténégro
Complexe résidentiel High-end villa community in the best location of the Kotor Bay
Dobrota, Monténégro
depuis
$1,89M
Immeuble
Bar, Monténégro
depuis
$182,422
Quartier résidentiel Stan 42 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$645
Quartier résidentiel Stan 42 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$126,750
Immeuble Apartment for sale in a popular place in Budva
Becici, Monténégro
depuis
$2,500
Quartier résidentiel Stan 40 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica
Dalmatinska, Monténégro
depuis
$140,833
