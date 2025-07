Complexe résidentiel with pool in Kumbor

Un nouveau complexe résidentiel moderne dans le village pittoresque de Kumbor, à seulement 6 km de la ville de Herceg Novi. La distance jusqu'à la mer est de seulement 300 m, et la luxueuse station de Portonovi est à seulement 800 m.

Avantages de cette offre:

• Superbe vue sur la mer – chaque appartement offre des panoramas à couper le souffle de l'Adriatique;

• Appartements avec cour privée disponibles;

• Un large choix d'appartements – unités avec 1, 2 et 3 chambres;

• Grandes terrasses – profitez de la brise fraîche de la mer à tout moment;

• Près de toutes les infrastructures urbaines.

L'infrastructure du complexe comprend :

• La plus grande piscine de la région, couvrant 200 m2 ;

• Une aire de jeux pour enfants;

• Un espace barbecue;

• Une salle de sport moderne pour un style de vie actif.

Emplacement idéal.

Herceg Novi est connu pour ses magnifiques paysages, une promenade de 7 km, de nombreuses plages, cafés et restaurants, ainsi qu'une charmante vieille ville.

Dans le village de Kumbor, vous trouverez le projet PORTONOVI, qui comprend l'hôtel One &Only avec des équipements 5 étoiles+ pour un séjour luxueux, avec une marina, des plages, des restaurants, des magasins, une piscine, un spa, un centre de remise en forme, et bien plus encore.

Le paiement par versements est possible.

Date d'achèvement : décembre 2026.