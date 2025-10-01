  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  Quartier résidentiel Stan 57 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 57 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$704
;
6
ID: 28328
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Izdaje se dvosoban stan u City kvartu, iza Delte, površine 57 m², na četvrtom spratu zgrade. Stan je funkcionalnog rasporeda, nalazi se na atraktivnoj lokaciji u blizini tržnog centra, marketa, restorana i svih važnih sadržaja. Mjesečna kirija iznosi 600 €. Idealno za parove ili porodice koje žele da žive u savremenom i urbanom dijelu grada.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
