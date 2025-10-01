  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Bar
  Two bedroom apartment of 60m2 - Bar

Quartier résidentiel Two bedroom apartment of 60m2 - Bar

Bar, Monténégro
depuis
$211,250
;
4
ID: 28634
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Bar
  • Ville
    Bar

À propos du complexe

Apartments with high-quality finishing in a new building in Bar, Montenegro. Completion date: February 2025. Exclusive apartments in a newly built premium-class residence: - Panoramic views of the sea and mountains from every apartment - High-quality construction: thick walls and perfect thermal insulation, verified by an independent construction expert - Excellent ventilation thanks to dual orientation (mountain and sea views) - Only 3 apartments per floor – ensuring peace and privacy - Just a 5-minute walk to the sea - Thoughtfully designed layouts with high-quality finishing "move-in ready" Avaliable for sale: Comfortable two-bedroom apartment (60.2 m²) Price: €180,000 Don’t miss your chance to own a premium property in one of the most picturesque cities in Montenegro! Contact us for more information or to schedule a viewing.

Localisation sur la carte

Bar, Monténégro
Calculateur d'hypothèque

Quartier résidentiel Two bedroom apartment of 60m2 - Bar
Bar, Monténégro
depuis
$211,250
