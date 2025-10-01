Quartier résidentiel Two bedroom apartment of 60m2 - Bar

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
Apartments with high-quality finishing in a new building in Bar, Montenegro. Completion date: February 2025.
Exclusive apartments in a newly built premium-class residence:
- Panoramic views of the sea and mountains from every apartment
- High-quality construction: thick walls and perfect thermal insulation, verified by an independent construction expert
- Excellent ventilation thanks to dual orientation (mountain and sea views)
- Only 3 apartments per floor – ensuring peace and privacy
- Just a 5-minute walk to the sea
- Thoughtfully designed layouts with high-quality finishing "move-in ready"
Avaliable for sale:
Comfortable two-bedroom apartment (60.2 m²)
Price: €180,000
Don’t miss your chance to own a premium property in one of the most picturesque cities in Montenegro! Contact us for more information or to schedule a viewing.
Localisation sur la carte
Bar, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour