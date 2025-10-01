  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  4. Quartier résidentiel Stan 60 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 60 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$469
;
6
Laisser une demande
ID: 28509
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Izdaje se jednosoban stan površine 60m², smješten u mirnom dijelu Zagoriča, Podgorica. Struktura: ulazni hodnik, prostrana dnevna soba, odvojena kuhinja, spavaća soba, kupatilo i terasa. Stan je funkcionalan i nalazi se u blizini škole i svih neophodnih sadržaja. Zgrada posjeduje video nadzor, a stan ima obezbijeđeno parking mjesto. Mjesečna cijena zakupa: 400€ + depozit. Ugovor obavezan.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Stan 43 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$587
Quartier résidentiel Stan 47 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$142,007
Quartier résidentiel Stan 70 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$645
Quartier résidentiel Stan 65 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$1,056
Complexe résidentiel Newbuilt premium gated residential complex with a swimming pool
Đenovići, Monténégro
depuis
$524,055
Vous regardez
Quartier résidentiel Stan 60 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$469
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Stan 92 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 92 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 92 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 92 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 92 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 92 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 92 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$281,667
Prodaje se dvosoban stan površine 92 m² u starogradnji Preko Morače, po cijeni od 240.000 €. Stan se nalazi na četvrtom spratu zgrade koja posjeduje lift, a pripada mu i podrum. Smješten je na jednoj od najtraženijih lokacija u gradu, u neposrednoj blizini škole, vrtića, prodavnica i svih va…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Stan 51 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 51 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 51 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 51 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 51 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 51 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 51 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$193,646
Na jednoj od najtraženijih lokacija u Podgorici, u renomiranoj zgradi Dadi, prodaje se prelijepo opremljen jednosoban stan površine [upiši m² ako želiš].📍 Lokacija: Stari Aerodrom🏢 Sprat: 2.🛋 Namještaj i oprema: Stan je opremljen luksuznim namještajem i tehnikom najvišeg kvaliteta i takav se…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$2,699
U ponudi isključivo imamo 11 stanova različitih struktura i kvadratura u okviru Objekta II – modernog stambeno-poslovnog kompleksa na atraktivnoj lokaciji u Podgorici, naselje Stari Aerodrom.Dostupne kvadrature:42.93 m²50.46 m²64.12 m²64.40 m²68.24 m²Završetak radova: planiran za 2026. godin…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Realting.com
Aller