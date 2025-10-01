  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Budva
  4. Quartier résidentiel Stan 69 m² na Prodaju – Gospostina, Budva

Quartier résidentiel Stan 69 m² na Prodaju – Gospostina, Budva

Budva, Monténégro
depuis
$510,521
;
7
ID: 28233
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Budva
  • Ville
    Budva

À propos du complexe

Na prodaju dvosoban stan površine 69m² sa dodatnom terasom od 20m², smješten u atraktivnom naselju Gospodština, Budva, u neposrednoj blizini Starog grada i magistrale.Stan se nalazi na prvom visokom spratu i ima predivan pogled na more. Strukturu čine: prostran dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, dvije spavaće sobe, kupatilo i terasa idealna za odmor i uživanje.Stan se prodaje kompletno opremljen, a ispred zgrade je obezbijeđen parking prostor. Kupcima je takođe dostupna opcija kupovine garažnog mjesta.📍 Lokacija nudi spoj mirnog okruženja i blizine svih ključnih sadržaja Budve – plaže, restorana, šetališta i Starog grada.

Localisation sur la carte

Budva, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances
Loisirs

Posez toutes vos questions
