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Maisons à vendre en Kenya

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Comté de Nairobi
6
11 propriétés total trouvé
Maison 8 chambres dans Ukunda, Kenya
Maison 8 chambres
Ukunda, Kenya
Nombre de pièces 16
Chambres 8
Nombre de salles de bains 8
Surface 440 m²
Une occasion rare de posséder deux villas joliment aménagées dans le complexe privé Papaya G…
$589 283
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Vendeur particulier
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English
Bungalow 2 chambres dans Mwingi North, Kenya
Bungalow 2 chambres
Mwingi North, Kenya
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 178 m²
Sol 2/2
Nous présentons un nouveau bungalow dans la ville de Torrevieja dans le quartier résidentiel…
$341 203
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Maison 5 chambres dans Nairobi, Kenya
Maison 5 chambres
Nairobi, Kenya
Nombre de pièces 9
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 4 047 m²
Nombre d'étages 2
HOUSE FOR SALE IN BOGANI, KAREN 5 Bedroom Ensuite + DSQ 2 Storey modern design villa…
$539 344
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DD CO DEDD CO DE
Maison de ville 4 chambres dans OloosirkonSholinke ward, Kenya
Maison de ville 4 chambres
OloosirkonSholinke ward, Kenya
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 460 m²
Kenpipe Jardins Maisonttes de 3 & 4 Chambres à vendreDÉTAILS CLÉSUnités autonomes entièremen…
$105 000
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Maison de ville 5 chambres dans Nairobi, Kenya
Maison de ville 5 chambres
Nairobi, Kenya
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Surface 2 023 m²
DETAILS Luxurious 5-Bedroom Kileleshwa Townhouse: Your Dream Home Awaits Discover opul…
$1,16M
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Maison 3 chambres dans Biashara ward, Kenya
Maison 3 chambres
Biashara ward, Kenya
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
3 Bedrooms Bungalow house for sale in Ruiru Kimbo - newly constructed (sold as is) This p…
$46 992
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TekceTekce
Villa 6 chambres dans Nairobi, Kenya
Villa 6 chambres
Nairobi, Kenya
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 5
Surface 2 023 m²
Nombre d'étages 1
Let’s dive into the details of this remarkable property:   Located in the Blue Zone…
$1,20M
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Maison 5 chambres dans Nairobi, Kenya
Maison 5 chambres
Nairobi, Kenya
Nombre de pièces 9
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 450 m²
Nombre d'étages 3
5 Bedroom Maisonette For Sale In Jamhuri Estate Two Description On the top floor - 1ma…
$192 831
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Bungalow 5 chambres dans Oloolua ward, Kenya
Bungalow 5 chambres
Oloolua ward, Kenya
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Situé à Ngong, Haute Matasia et à 10 minutes en voiture de la ville de Ngong.La propriété es…
$2 428
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Bungalow 10 chambres dans Nairobi, Kenya
Bungalow 10 chambres
Nairobi, Kenya
Nombre de pièces 16
Chambres 10
Surface 16 187 m²
Nombre d'étages 1
DÉTAILSExpérience Luxe inégalé : posséder une propriété résidentielle à Karen Préparez-vous…
$1,34M
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Maison de ville 5 chambres dans Nairobi, Kenya
Maison de ville 5 chambres
Nairobi, Kenya
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 2 023 m²
Nombre d'étages 1
HOME 5 BEDROOM House Features:   Spacious Layout: This 5-bedroom house offers gener…
$396 825
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avec Garage
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