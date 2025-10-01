  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  4. Quartier résidentiel Stan 43 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 43 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$469
;
5
Laisser une demande
ID: 28502
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Izdaje se jednosoban stan u Momisicima u sklopu kuce!Stan je okrecen i sredjen za useljenje!Posjeduje zaseban ulaz!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel with pool in Kumbor
Kumbor, Monténégro
depuis
$142,874
Quartier résidentiel Luxuriously furnished one bedroom apartment in City kvart
Krajova, Monténégro
depuis
$156,090
Immeuble
Bar, Monténégro
depuis
$122,293
Quartier résidentiel Stan 60 m² na Prodaju – Bar
Bar, Monténégro
depuis
$211,250
Quartier résidentiel Stan 43 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$107,972
Vous regardez
Quartier résidentiel Stan 43 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$469
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Stan 68 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 68 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 68 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 68 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 68 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 68 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 68 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$645
Izdaje se dvosoban lijepo namjesten stan povrsine 68m2 na odlicnoj lokaciji Zagoric.Stan se nalazi na 2. spratu stambene zgrade koja ne posjeduje lift.Cijena: 550€
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Complexe résidentiel Five-star hotel Melia Private Residences in Budva
Complexe résidentiel Five-star hotel Melia Private Residences in Budva
Complexe résidentiel Five-star hotel Melia Private Residences in Budva
Complexe résidentiel Five-star hotel Melia Private Residences in Budva
Complexe résidentiel Five-star hotel Melia Private Residences in Budva
Afficher tout Complexe résidentiel Five-star hotel Melia Private Residences in Budva
Complexe résidentiel Five-star hotel Melia Private Residences in Budva
Becici, Monténégro
depuis
$306,281
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 10
Surface 56–113 m²
3 objets immobiliers 3
Hôtel 5 étoiles Melia Private Residences à Budva.Lancement des ventes d'appartements dans l'hôtel cinq étoiles Melia – directement sur le front de mer à Bečići!Ne manquez pas l'occasion de posséder une résidence en bord de mer gérée par la marque hôtelière internationale Melia!Les appartemen…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
56.0 – 58.0
308,894 – 456,065
Apartment 2 chambres
113.0
1,02M
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Quartier résidentiel Stan 24 m² na Prodaju – Bijeli Do, Budva
Quartier résidentiel Stan 24 m² na Prodaju – Bijeli Do, Budva
Quartier résidentiel Stan 24 m² na Prodaju – Bijeli Do, Budva
Quartier résidentiel Stan 24 m² na Prodaju – Bijeli Do, Budva
Quartier résidentiel Stan 24 m² na Prodaju – Bijeli Do, Budva
Quartier résidentiel Stan 24 m² na Prodaju – Bijeli Do, Budva
Quartier résidentiel Stan 24 m² na Prodaju – Bijeli Do, Budva
Budva, Monténégro
depuis
$73,938
Prodaje se namještena garsonjera, površine 24m², smještena na prizemlju stambene zgrade, u naselju Bijeli Do, Budva.   Struktura: ulazni prostor, dnevni boravak sa kuhinjom i kupatilom. Garsonjera posjeduje i ostavu.   Smještena je na mirnoj lokaciji, pogodnoj za život ili rentiranje
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Realting.com
Aller