Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Malte
  3. Central Region
  4. Commercial

Immobilier commercial en Central Region, Malte

Saint Julians
12
Sliema
22
Msida
20
Birkirkara
40
Montrer plus
169 propriétés total trouvé
Propriété commerciale dans Saint Julians, Malte
Propriété commerciale
Saint Julians, Malte
Chambres 1
Locaux commerciaux situés dans un emplacement privilégié avec vue sur la mer 6 secteurs disp…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Birkirkara, Malte
Propriété commerciale
Birkirkara, Malte
Chambres 1
3ème étage Locaux commerciaux en construction Date d'achèvement de la coque Août 2017 Freehold
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Saint Julians, Malte
Propriété commerciale
Saint Julians, Malte
Chambres 1
Garage au rez-de-chaussée avec 2 fenêtres à la route dans un garage à Ta' Giorni
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Balzan, Malte
Propriété commerciale
Balzan, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Balzan......4C Licence 75 m2 de locaux dans la meilleure zone de ce village
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Sliema, Malte
Propriété commerciale
Sliema, Malte
Une sélection de 1 ou 2 voitures verrouillées à Sliema à partir du prix de Eur28.500 jusqu'à…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans San Gwann, Malte
Propriété commerciale
San Gwann, Malte
Chambres 1
Un semi-sol trois garage de voiture à San Gwann Garage est 10 cours
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Birkirkara, Malte
Propriété commerciale
Birkirkara, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Salle d'exposition terminée 100ftx 27ft avec sous-sol de garage sous-jacent et magasin de bu…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Saint Julians, Malte
Propriété commerciale
Saint Julians, Malte
Chambres 1
2 voitures Garage à proximité de l'ex ITS et Corinthia San Gorg. Il est dans un sous-sol sem…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Investissement dans Santa Venera, Malte
Investissement
Santa Venera, Malte
Chambres 8
Nombre de salles de bains 4
Entièrement détaché, coin Palazzo dans la zone aqueduc de St Venera. Il est situé dans UCA …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Pieta, Malte
Propriété commerciale
Pieta, Malte
Chambres 1
Une unité commerciale au rez-de-chaussée à Pieta avec 3C permis environ 340m2. Actuellement …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Ta Xbiex, Malte
Propriété commerciale
Ta Xbiex, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 4
Le restaurant entièrement équipé 100 couvre hautement exposé au commerce de passage disponib…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Sliema, Malte
Propriété commerciale
Sliema, Malte
Chambres 1
Le garage est situé au niveau -2
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Msida, Malte
Propriété commerciale
Msida, Malte
Chambres 1
Un garage de 3 voitures avec un sous-sol à Msida, qui pourrait également être transformé en …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Bureau dans Sliema, Malte
Bureau
Sliema, Malte
Prime Office Space à Sliema: Idéal pour les affaires et la beauté ? ? Lieu: Central Sliema …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Msida, Malte
Propriété commerciale
Msida, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
B'Kara commercial Locaux Classe 4 Idéal pour prendre l'autoroute avec toilettes et arbre
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Balzan, Malte
Propriété commerciale
Balzan, Malte
Chambres 1
Actuellement en plan, un choix de commerces au rez-de-chaussée dans un quartier résidentiel …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Attard, Malte
Propriété commerciale
Attard, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Un magasin de 45 m2 dans un quartier privilégié à Attard. Boutique a un permis de classe IV …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Birkirkara, Malte
Propriété commerciale
Birkirkara, Malte
N.A
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Msida, Malte
Propriété commerciale
Msida, Malte
Situé à Msida, cet espace commercial mesure environ 110 m2 et est divisé sur deux niveaux. I…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Birkirkara, Malte
Propriété commerciale
Birkirkara, Malte
Chambres 1
Un grand garage de 105 pi sur 16,5 pi dans un emplacement privilégié à Birkirkara. Le garage…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Santa Venera, Malte
Propriété commerciale
Santa Venera, Malte
Chambres 1
Rue niveau 3 garage voiture à St' Venera. Le garage a une fenêtre sur l'arbre. Longueur : 45…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Bureau dans Msida, Malte
Bureau
Msida, Malte
Nombre de salles de bains 1
Bureau prêt - Classe 4A - dans le centre de Msida. 83m2 espace ouvert comprenant WC Terminé…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Birkirkara, Malte
Propriété commerciale
Birkirkara, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Local commercial sur 4 étages, mesurant environ 375m2 dans un emplacement privilégié à Birki…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Pieta, Malte
Propriété commerciale
Pieta, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
magasin commercial à Pieta•Très central•salle de bain
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Investissement dans Balzan, Malte
Investissement
Balzan, Malte
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Une occasion rare d'acquérir un PALAZZO prestigieux et imposant, dans une partie recherchée …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Balzan, Malte
Propriété commerciale
Balzan, Malte
Chambres 1
Excellente propriété avec une disposition spacieuse sur 2 étages situé dans un très bon endr…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Birkirkara, Malte
Propriété commerciale
Birkirkara, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 3
Situé dans un très bon emplacement à Mriehel avec environ 220 m2 par étage.•La propriété est…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Attard, Malte
Propriété commerciale
Attard, Malte
Entrepôts sur 5 tumoli de terrain à vendre ou à louer dans un très bon emplacement
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Saint Julians, Malte
Propriété commerciale
Saint Julians, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Un hôtel à développer dans un quartier bien recherché à St Julians comprenant de 19 chambres…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans San Gwann, Malte
Propriété commerciale
San Gwann, Malte
2 car garage, basement level
Prix ​​sur demande
Laisser une demande

Types de propriétés en Central Region

des bureaux
immeubles de placement
Realting.com
Aller