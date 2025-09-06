Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Immobilier commercial en Sliema, Malte

23 propriétés total trouvé
Propriété commerciale dans Sliema, Malte
Propriété commerciale
Sliema, Malte
Cette propriété peut être vendue à elle seule ou peut être jumelée à une autre propriété com…
Bureau dans Sliema, Malte
Bureau
Sliema, Malte
Prime Office Space à Sliema: Idéal pour les affaires et la beauté ? ? Lieu: Central Sliema …
Propriété commerciale dans Sliema, Malte
Propriété commerciale
Sliema, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Bureau très lumineux et meublé situé au coeur de Sliema de 30m2
Propriété commerciale dans Sliema, Malte
Propriété commerciale
Sliema, Malte
Chambres 1
Dernière unité commerciale de classe 6 avec une zone interne de 200m2 dans l'un des meilleur…
Propriété commerciale dans Sliema, Malte
Propriété commerciale
Sliema, Malte
Chambres 1
SLIEMA Casiers sur un terrain commercial de quatre étages mesurant environ 1300m2 de plain p…
Propriété commerciale dans Sliema, Malte
Propriété commerciale
Sliema, Malte
Chambres 1
Locaux commerciaux dans un très bon emplacement à Sliema
Propriété commerciale dans Sliema, Malte
Propriété commerciale
Sliema, Malte
Chambres 1
À vendre ce grand restaurant dans un très bon emplacement Idéal pour une utilisation commerciale
Propriété commerciale dans Sliema, Malte
Propriété commerciale
Sliema, Malte
Lieu privilégié (très rare à trouver à vendre dans une telle zone) Frontage massif de plus d…
Propriété commerciale dans Sliema, Malte
Propriété commerciale
Sliema, Malte
Chambres 1
Un bloc de bureaux commerciaux très bien situé composé d'un grand magasin au rez-de-chaussée…
Propriété commerciale dans Sliema, Malte
Propriété commerciale
Sliema, Malte
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Situé à Sliema et à moins de 1 km de la plage de Balluta Bay, cet hôtel dispose de 11 chambr…
Investissement dans Sliema, Malte
Investissement
Sliema, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Niché sur l'une des routes les plus prestigieuses et les plus recherchées à quelques instant…
Propriété commerciale dans Sliema, Malte
Propriété commerciale
Sliema, Malte
Chambres 1
Le garage est situé au niveau -2
Propriété commerciale dans Sliema, Malte
Propriété commerciale
Sliema, Malte
Une sélection de 1 ou 2 voitures verrouillées à Sliema à partir du prix de Eur28.500 jusqu'à…
Propriété commerciale dans Sliema, Malte
Propriété commerciale
Sliema, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Produits commerciaux finis Locaux adaptés au bureau ou au détail à proximité de Tigne Point …
Propriété commerciale dans Sliema, Malte
Propriété commerciale
Sliema, Malte
Chambres 1
Locaux commerciaux de niveau rue avec permis de classe 4 situé sur une route principale 115 …
Bureau dans Sliema, Malte
Bureau
Sliema, Malte
Un penthouse duplex Sliema avec terrasse et espace aérien, totalisant 60m2. Nouvellement ter…
Propriété commerciale dans Sliema, Malte
Propriété commerciale
Sliema, Malte
Chambres 1
Un garage d'une voiture est vendu en franchise
Propriété commerciale dans Sliema, Malte
Propriété commerciale
Sliema, Malte
Chambres 1
Un grand Duplex Commercial dans un emplacement privilégié à Sliema bénéficiant de vues dégag…
Propriété commerciale dans Sliema, Malte
Propriété commerciale
Sliema, Malte
Chambres 1
À vendre Un restaurant bien connu dans un emplacement privilégié bénéficiant d'une vue exqui…
Propriété commerciale dans Sliema, Malte
Propriété commerciale
Sliema, Malte
Chambres 1
2 Parking situé dans un quartier très demandé à Sliema, à distance de marche de Qui-Si-Sana.…
Propriété commerciale dans Sliema, Malte
Propriété commerciale
Sliema, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Bureau / boutique / commercial dans un emplacement privilégié à Sliema idéal pour notaires, …
Propriété commerciale dans Sliema, Malte
Propriété commerciale
Sliema, Malte
Nombre de salles de bains 1
Sliema Sea Front - Bureau mesurant une superficie totale de 149m2 dont 137m2 intérieur et 12…
Propriété commerciale dans Sliema, Malte
Propriété commerciale
Sliema, Malte
Chambres 1
Rare opportunité d'acquérir ce bar et restaurant bien établi et idéalement positionné d'envi…
