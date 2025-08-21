Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Malte
  3. Gżira
  4. Commercial

Immobilier commercial en Gzira, Malte

9 propriétés total trouvé
Propriété commerciale dans Gzira, Malte
Propriété commerciale
Gzira, Malte
Ce charmant garage est une occasion idéale pour ceux qui recherchent un espace de rangement …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Gzira, Malte
Propriété commerciale
Gzira, Malte
Nouveaument construit grand garage de 6 voitures près du rond-point Kappara. Terminé y compr…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Gzira, Malte
Propriété commerciale
Gzira, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Sortie commerciale de classe 4 dans un emplacement privilégié dans un chemin principal à Gzi…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Gzira, Malte
Propriété commerciale
Gzira, Malte
Chambres 1
1 Parking situé au niveau Gzira -1. Haut plafond. En franchise
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Gzira, Malte
Propriété commerciale
Gzira, Malte
Nombre de salles de bains 1
Ces deux unités commerciales offrent une opportunité passionnante pour les entreprises qui c…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Gzira, Malte
Propriété commerciale
Gzira, Malte
À VENDRE EN GZIRA•Ce garage de niveau rue est une option idéale pour ceux qui recherchent un…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Gzira, Malte
Propriété commerciale
Gzira, Malte
Un garage de 2 à 3 voitures au niveau -2 (libre) Mesure: 11m x 5.20m
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Gzira, Malte
Propriété commerciale
Gzira, Malte
Chambres 1
Un nouveau développement composé d'une unité commerciale de classe 4 A au rez-de-chaussée, i…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Gzira, Malte
Propriété commerciale
Gzira, Malte
Propriété commerciale située rue DArgens, Gzira avec un permis de classe 4. Cette propriété …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Realting.com
Aller