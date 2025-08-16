Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Malte
  3. Attard
  4. Commercial

Immobilier commercial en Attard, Malte

15 propriétés total trouvé
Propriété commerciale dans Attard, Malte
Propriété commerciale
Attard, Malte
Chambres 1
2 Petits magasins interconnectés de classe 4 situés dans un emplacement privilégié à Attard …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Attard, Malte
Propriété commerciale
Attard, Malte
Chambres 1
Un commercial à Attard très central qui peut être utilisé comme un bureau ou une clinique. C…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Attard, Malte
Propriété commerciale
Attard, Malte
Chambres 1
Actuellement en plan rez-de-chaussée Bureau d'environ 64 m2 dans l'un des meilleurs emplacem…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Attard, Malte
Propriété commerciale
Attard, Malte
Chambres 1
Shop Office dans un quartier privilégié à Attard Propriété est également disponible à la location
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Attard, Malte
Propriété commerciale
Attard, Malte
Chambres 1
Semi-base Garage 3 voitures avec eau et électricité. Aucune humidité•
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Attard, Malte
Propriété commerciale
Attard, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Salle d'exposition moderne et lumineuse semi-détachée d'angle; parking facile. Comprenant un…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Attard, Malte
Propriété commerciale
Attard, Malte
Chambres 1
Attard - Une excellente occasion d'acquérir un grand restaurant entièrement équipé dans un q…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Attard, Malte
Propriété commerciale
Attard, Malte
Entrepôts sur 5 tumoli de terrain à vendre ou à louer dans un très bon emplacement
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Attard, Malte
Propriété commerciale
Attard, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
A Boutique / bureau à Attard. Ce local comprend un espace Office/Shop. A conserver et un tio…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Attard, Malte
Propriété commerciale
Attard, Malte
Chambres 1
Un garage sous-sol 1 voiture dans un quartier privilégié à Attard
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Attard, Malte
Propriété commerciale
Attard, Malte
Chambres 1
Choix de 1 garages de 2 et 3 voitures à Attard proche de toutes commodités à vendre fini y c…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Attard, Malte
Propriété commerciale
Attard, Malte
Chambres 1
Un garage de 2 voitures et un garage de voiture plus magasin au niveau - 1 situé dans l'un d…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Attard, Malte
Propriété commerciale
Attard, Malte
Chambres 1
Garage sous-sol de 31,5m 105ft X 3,3m 12ft, 14cours de haut situé dans un complexe bien entr…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Attard, Malte
Propriété commerciale
Attard, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Un magasin de 45 m2 dans un quartier privilégié à Attard. Boutique a un permis de classe IV …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Attard, Malte
Propriété commerciale
Attard, Malte
Chambres 1
Récemment rénové jusqu'à haut standing commercial avec la classe 4 permis en main Propriété …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
