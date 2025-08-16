Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Malte
  3. Msida
  4. Commercial

Immobilier commercial en Msida, Malte

20 propriétés total trouvé
Propriété commerciale dans Msida, Malte
Propriété commerciale
Msida, Malte
A Niveau -1 et -2 Garage 1 voiture à Msida
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Msida, Malte
Propriété commerciale
Msida, Malte
Situé au dernier étage d'un petit bloc composé de seulement 3 étages. Le bloc bénéficie d'un…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Msida, Malte
Propriété commerciale
Msida, Malte
Chambres 1
Un garage de 3 voitures avec un sous-sol à Msida, qui pourrait également être transformé en …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Msida, Malte
Propriété commerciale
Msida, Malte
Msida - Situé dans un cul-de-sac tranquille. Le bâtiment bénéficie de caractéristiques ancie…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Msida, Malte
Propriété commerciale
Msida, Malte
Un coin Propriété commerciale dans un quartier privilégié à Msida. Composé d'un garage de 10…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Msida, Malte
Propriété commerciale
Msida, Malte
Chambres 1
Un grand garage de niveau rue dans un emplacement privilégié à Msida. Le garage est haut de …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Msida, Malte
Propriété commerciale
Msida, Malte
Chambres 1
Une boutique d'environ 90m2 avec permis de classe 4B dans un emplacement privilégié à Msida.…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Bureau dans Msida, Malte
Bureau
Msida, Malte
Nombre de salles de bains 1
Espace de bureau Duplex construit dans le centre de Msida. Plus de 130m2 d'espace ouvert ré…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Msida, Malte
Propriété commerciale
Msida, Malte
Chambres 1
Situé au rez-de-chaussée et dans un quartier central de Msida est ce tout nouveau 35 m2 Clas…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Bureau dans Msida, Malte
Bureau
Msida, Malte
Nombre de salles de bains 1
Bureau prêt - Classe 4A - dans le centre de Msida. 83m2 espace ouvert comprenant WC Terminé…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Msida, Malte
Propriété commerciale
Msida, Malte
Chambres 1
Une boutique d'environ 72m2 avec permis de classe 4B dans un emplacement privilégié à Msida.…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Msida, Malte
Propriété commerciale
Msida, Malte
Nombre de salles de bains 1
Cette unité commerciale entièrement finie offre une opportunité fantastique pour les entrepr…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Msida, Malte
Propriété commerciale
Msida, Malte
Situé à Msida, cet espace commercial mesure environ 110 m2 et est divisé sur deux niveaux. I…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Msida, Malte
Propriété commerciale
Msida, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Un magasin au rez-de-chaussée de 172 m2 est situé au milieu du quartier commercial de Msida.…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Msida, Malte
Propriété commerciale
Msida, Malte
Chambres 1
Site commercial sur l'une des routes les plus fréquentées de l'île. Le site est sur 3 niveau…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Msida, Malte
Propriété commerciale
Msida, Malte
Chambres 1
LOCATION CENTRALE PRIME grand entrepôt à Msida à vendre - IDEAL POUR LE STOCKAGE DANS LOCATI…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Msida, Malte
Propriété commerciale
Msida, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Locaux commerciaux dans une zone occupée B' Kara limites d'Imsida. Toilettes et jardin
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Msida, Malte
Propriété commerciale
Msida, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
B'Kara commercial Locaux Classe 4 Idéal pour prendre l'autoroute avec toilettes et arbre
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Msida, Malte
Propriété commerciale
Msida, Malte
Chambres 1
Un grand site qui est actuellement utilisé comme showroom. L'établissement dispose également…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Msida, Malte
Propriété commerciale
Msida, Malte
Chambres 1
Un site de développement mesurant environ 140m2, dans un emplacement privilégié à Msida. Per…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Realting.com
Aller