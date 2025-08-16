Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Immobilier commercial en San Gwann, Malte

17 propriétés total trouvé
Propriété commerciale dans San Gwann, Malte
Propriété commerciale
San Gwann, Malte
Chambres 1
Une excellente opportunité de restauration pour acheter un CAFETERIA / RESTAURANT mesurant e…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans San Gwann, Malte
Propriété commerciale
San Gwann, Malte
SAN GWANN - Grand niveau rue Garage environ 165 m2•Situé juste à côté d'une route principale…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans San Gwann, Malte
Propriété commerciale
San Gwann, Malte
Un garage 2 voitures à San Gwann, y compris le rangement à l'arrière et l'espace sur le côté…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans San Gwann, Malte
Propriété commerciale
San Gwann, Malte
Chambres 1
San Gwann – Fin de luxe - 8 bureaux (avec permis) sur deux étages étant vendus avec les loca…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans San Gwann, Malte
Propriété commerciale
San Gwann, Malte
Chambres 1
Un semi-sol trois garage de voiture à San Gwann Garage est 10 cours
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans San Gwann, Malte
Propriété commerciale
San Gwann, Malte
Nombre de salles de bains 2
Attention à tous les propriétaires d'entreprises, investisseurs et entrepreneurs! Profitez d…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans San Gwann, Malte
Propriété commerciale
San Gwann, Malte
Espace commercial
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans San Gwann, Malte
Propriété commerciale
San Gwann, Malte
Chambres 1
FINIS - Semi-Basement Class 4a/b – 90m2 ouvert avec espace pour kitchenette et salles de bai…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans San Gwann, Malte
Propriété commerciale
San Gwann, Malte
Chambres 1
Une pub à San Gwann pour une boutique ou une papeterie. 25 euros par jour
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans San Gwann, Malte
Propriété commerciale
San Gwann, Malte
Ce garage spacieux, situé dans la zone très recherchée de San Gwann, est la propriété parfai…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans San Gwann, Malte
Propriété commerciale
San Gwann, Malte
Chambres 1
Un magasin de 2 niveaux très central sur la rue principale de San Gwann est maintenant à ven…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans San Gwann, Malte
Propriété commerciale
San Gwann, Malte
Chambres 1
Une pub dans un quartier privilégié de San Gwann. Cette propriété est d'environ 200m2. À lou…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans San Gwann, Malte
Propriété commerciale
San Gwann, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Un bureau de 130m2 à San Gwann. Terminé mais non meublé
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans San Gwann, Malte
Propriété commerciale
San Gwann, Malte
Chambres 1
Locaux commerciaux d'environ 4000m2 composés d'un grand showroom surplombant l'entrepôt de b…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans San Gwann, Malte
Propriété commerciale
San Gwann, Malte
Chambres 1
Un bureau de 150m2, mais peut aussi être un magasin ou une clinique est vendu dans une route…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans San Gwann, Malte
Propriété commerciale
San Gwann, Malte
2 car garage, basement level
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans San Gwann, Malte
Propriété commerciale
San Gwann, Malte
Chambres 1
Deux garages de 1 voiture à vendre à San Gwann.•1 x garage sous-sol @ 25K et 1 x garage sous…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
