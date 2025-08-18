Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Investissement dans Santa Venera, Malte
Investissement
Santa Venera, Malte
Chambres 8
Nombre de salles de bains 4
Entièrement détaché, coin Palazzo dans la zone aqueduc de St Venera. Il est situé dans UCA …
Prix ​​sur demande
Investissement dans Balzan, Malte
Investissement
Balzan, Malte
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Une occasion rare d'acquérir un PALAZZO prestigieux et imposant, dans une partie recherchée …
Prix ​​sur demande
Investissement dans Birkirkara, Malte
Investissement
Birkirkara, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Situé dans ce quartier calme de ce village on trouve ce Palazzo unique, habilement transform…
Prix ​​sur demande
Investissement dans Balzan, Malte
Investissement
Balzan, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Un grand palais, situé au coeur de ce charmant village de Balzan. La propriété se compose d'…
Prix ​​sur demande
Investissement dans Sliema, Malte
Investissement
Sliema, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Niché sur l'une des routes les plus prestigieuses et les plus recherchées à quelques instant…
Prix ​​sur demande
Investissement dans Lija, Malte
Investissement
Lija, Malte
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Un Palazzo exceptionnel au cœur de Lija, comprenant un grand hall d'entrée menant sur une sa…
Prix ​​sur demande
