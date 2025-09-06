Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Malte
  3. Birkirkara
  4. Commercial

Immobilier commercial en Birkirkara, Malte

40 propriétés total trouvé
Propriété commerciale dans Birkirkara, Malte
Propriété commerciale
Birkirkara, Malte
Entièrement fini niveau rue Boutique avec sous-sol sous-jacent situé sur une route principal…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Birkirkara, Malte
Propriété commerciale
Birkirkara, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Salle d'exposition terminée 100ftx 27ft avec sous-sol de garage sous-jacent et magasin de bu…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Birkirkara, Malte
Propriété commerciale
Birkirkara, Malte
N.A
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Birkirkara, Malte
Propriété commerciale
Birkirkara, Malte
Nombre de salles de bains 1
Propriété commerciale à vendre en coque de 50m2. Permis actuels pour les bureaux (actuelleme…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Birkirkara, Malte
Propriété commerciale
Birkirkara, Malte
Chambres 1
Un site commercial de 550m2 dans la zone commerciale la plus précieuse de Birkirkara/Balzan.…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Birkirkara, Malte
Propriété commerciale
Birkirkara, Malte
Chambres 1
Un grand entrepôt qui peut également être utilisé pour la vente au détail dans la meilleure …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Birkirkara, Malte
Propriété commerciale
Birkirkara, Malte
Chambres 1
grand plan ouvert situé dans la meilleure zone commerciale pour les salles d'exposition de v…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Birkirkara, Malte
Propriété commerciale
Birkirkara, Malte
Chambres 1
3ème étage Locaux commerciaux en construction Date d'achèvement de la coque Août 2017 Freehold
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Birkirkara, Malte
Propriété commerciale
Birkirkara, Malte
Chambres 1
2 garages auto à vendre à Birkerkara central.•1 garage voiture et 2 garage voiture.•peut êtr…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Birkirkara, Malte
Propriété commerciale
Birkirkara, Malte
Chambres 1
grand plan ouvert situé dans la meilleure zone commerciale pour les salles d'exposition de v…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Birkirkara, Malte
Propriété commerciale
Birkirkara, Malte
Chambres 1
Garage - 126 m2•en franchise•parties communes - 5k
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Birkirkara, Malte
Propriété commerciale
Birkirkara, Malte
Chambres 1
Nouveaux grands locaux commerciaux comprenant un entrepôt de niveau rue sous-jacent garage s…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Birkirkara, Malte
Propriété commerciale
Birkirkara, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Local commercial sur 4 étages, mesurant environ 375m2 dans un emplacement privilégié à Birki…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Birkirkara, Malte
Propriété commerciale
Birkirkara, Malte
Chambres 1
B'Kara - Sous-sol 4 garage de voiture étant vendu déjà fini y compris un arbre
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Birkirkara, Malte
Propriété commerciale
Birkirkara, Malte
Chambres 1
Bâtiment commercial de classe 4 avec 3 étages (53m2 par étage) à Birkirkara central à vendre…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Birkirkara, Malte
Propriété commerciale
Birkirkara, Malte
Chambres 1
Magasin d'angle dans un quartier résidentiel divisé sur 2 niveaux et ayant également une gra…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Birkirkara, Malte
Propriété commerciale
Birkirkara, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Birkirkara Commercial idéal pour un bureau ou tout autre type d'utilisation commerciale
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Birkirkara, Malte
Propriété commerciale
Birkirkara, Malte
Chambres 1
Une boutique de classe 4B à Birkirkara. Le développement commencera en janvier 2023. Achèvem…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Birkirkara, Malte
Propriété commerciale
Birkirkara, Malte
A 192 m2, bureau meublé moderne situé dans un quartier privilégié à Birkirkara, accès facile…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Birkirkara, Malte
Propriété commerciale
Birkirkara, Malte
Chambres 1
Un local commercial de 35 m2 avec un permis de classe 4B dans un emplacement privilégié à Bi…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Birkirkara, Malte
Propriété commerciale
Birkirkara, Malte
Nombre de salles de bains 1
Propriété commerciale à vendre dans une zone de choix de Birkirkara de 70m2 actuellement ave…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Birkirkara, Malte
Propriété commerciale
Birkirkara, Malte
Chambres 1
Un grand garage de 105 pi sur 16,5 pi dans un emplacement privilégié à Birkirkara. Le garage…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Birkirkara, Malte
Propriété commerciale
Birkirkara, Malte
Chambres 1
Propriété commerciale au rez de chaussée à vendre dans une zone centrale à B'Kara. Entièreme…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Birkirkara, Malte
Propriété commerciale
Birkirkara, Malte
Chambres 1
Un choix de 9 étages de bureaux à vendre dans un tout nouveau développement dans une zone sp…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Birkirkara, Malte
Propriété commerciale
Birkirkara, Malte
Les deux garages sont très proches d'Eurosport et disposent d'une porte haute et supérieure.…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Birkirkara, Malte
Propriété commerciale
Birkirkara, Malte
N.A
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Birkirkara, Malte
Propriété commerciale
Birkirkara, Malte
Chambres 1
Un entrepôt bureau showroom dans une des meilleures rues de Mriehel Cette propriété a une fa…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Birkirkara, Malte
Propriété commerciale
Birkirkara, Malte
Nombre de salles de bains 1
Propriété commerciale à vendre dans une zone de choix de Birkirkara de 70m2 actuellement ave…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Birkirkara, Malte
Propriété commerciale
Birkirkara, Malte
Un 3 étages fini magasin de classe 4 dans une zone centrale de Birkirkara dans un bon commer…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Birkirkara, Malte
Propriété commerciale
Birkirkara, Malte
Nombre de salles de bains 1
Propriété commerciale à vendre dans une zone de choix de Birkirkara de 70m2 actuellement ave…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Realting.com
Aller