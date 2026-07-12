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Centre d'affaires Terbatas Center

Riga, Lettonie
depuis
$11,02M
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ID: 35089
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 287
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 02/04/2026

Emplacement

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  • Pays
    Lettonie
  • Ville
    Riga
  • Adresse
    Terbatas iela, 30

À propos du complexe

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Immeuble de bureaux exclusif. Les installations sont situées sur les rues Ashford et Terbatas. Le bâtiment est équipé de parkings souterrains et de surface, chaque chambre est équipée de climatisation, 2 ascenseurs, ainsi que le bâtiment est surveillé par vidéosurveillance et la sécurité physique 24/7. les bureaux dans le est avec le lecteur de carte. Le bâtiment a sa propre chaudière à gaz qui sera des paiements de chauffage révolutionnaires. Tous les locaux peuvent modifier et personnaliser les préférences du client. Chacune des chambres est équipée de son propre comptoir. Prix par 1kv/m. est l'addition de 12eur. le loyer doit payer la taxe de vente, les frais d'utilité publique et les frais de gestion. Équipement: Internet haute vitesse est disponible, une grande alarme électrique. Situation et environs: commerces et cafés à proximité, transports en commun pratiques, circulation pratique, débit piétonnier élevé.

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2008

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Riga, Lettonie
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