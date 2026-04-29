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Centre d'affaires Elizabetes 45

Riga, Lettonie
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ID: 15856
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 671
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 29/04/2026

Emplacement

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  • Pays
    Lettonie
  • Ville
    Riga
  • Adresse
    Elizabetes iela, 45 47 Kitija Paukina

À propos du complexe

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Un espace de bureau est disponible à la rue Élizabetes 45/47, située dans le centre de Riga. Ces bureaux sont entièrement équipés de systèmes modernes de ventilation et de climatisation, offrant aux employés un environnement de travail confortable. L'escalier historique est orné de vitraux élégants, ajoutant un charme spécial. Le bâtiment est équipé de toutes les commodités et communications nécessaires. La surveillance vidéo est effectuée pour assurer la sécurité et la tranquillité d'esprit. L'escalier est non seulement représentatif, mais aussi esthétiquement agréable. Les locataires ont pleinement accès aux locaux même pendant la nuit. Des places de parking payantes sont disponibles à proximité de l'immeuble, à la fois près de la Maison des Congrès et à proximité de la rue Zaa, ainsi qu'à proximité du stade Skonto.

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Riga, Lettonie
Éducation

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