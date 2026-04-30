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Centre d'affaires Stabu iela 47

Riga, Lettonie
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ID: 35025
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 1548
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 29/04/2026

Emplacement

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  • Pays
    Lettonie
  • Ville
    Riga
  • Adresse
    Stabu iela, 47

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2016

À propos du complexe

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Stabu Street 47 – Bureau de représentation au centre-ville de Riga Des locaux de grande qualité sont disponibles pour la location dans l'un des endroits les plus recherchés du centre-ville de Riga – rue Stabu 47, entre les rues Krišjaa Barona et Aleksandra Čaka. Le bâtiment, construit en 1928 et conçu par l'architecte Pauls Mandelštams, allie le charme architectural historique et la fonctionnalité moderne du bureau. Le bureau est situé au 5ème étage d'un bâtiment de cour rénové, offrant un environnement de travail calme et productif loin du bruit de rue. Les locaux offrent un accès 24/7, ce qui les rend idéales pour les entreprises avec des horaires de travail flexibles. Fonctions de bureau Aménagement fermé avec quatre chambres séparées Salle de bain privée Finition intérieure de haute qualité: planchers stratifiés murs peints fenêtres à double vitrage Portes en bois Fenêtres face à la cour Avantages du bâtiment Bâtiment rénové Escalier propre et bien entretenu Ascenseur Sécurité et vidéosurveillance 24/7 круюлосутоюный достую (24/7 accès) Nettoyage de bureau deux fois par semaine Systèmes d'alarme pour la sécurité incendie Services publics et équipements Chauffage urbain central Toutes les communications nécessaires Connexion Internet disponible Biens gérés par des professionnels Lieu Infrastructure bien développée Transports publics à proximité Magasins, cafés et services à distance de marche Accès pratique depuis toutes les parties de Riga Flux actif des piétons Aucun parking n'est disponible dans la cour; cependant, un parking payant est situé directement en face du bâtiment (~60 EUR/mois). Conditions de location Durée minimale du bail: 1 an Dépôt de garantie: 2 mois Frais d'entretien et taxe immobilière inclus dans le loyer Les locaux sont vacants et prêts pour une occupation immédiate

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Riga, Lettonie
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