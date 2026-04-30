Centre d'affaires Stabu iela 47

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
Stabu Street 47 – Bureau de représentation au centre-ville de Riga
Des locaux de grande qualité sont disponibles pour la location dans l'un des endroits les plus recherchés du centre-ville de Riga – rue Stabu 47, entre les rues Krišjaa Barona et Aleksandra Čaka. Le bâtiment, construit en 1928 et conçu par l'architecte Pauls Mandelštams, allie le charme architectural historique et la fonctionnalité moderne du bureau.
Le bureau est situé au 5ème étage d'un bâtiment de cour rénové, offrant un environnement de travail calme et productif loin du bruit de rue. Les locaux offrent un accès 24/7, ce qui les rend idéales pour les entreprises avec des horaires de travail flexibles.
Fonctions de bureau
Aménagement fermé avec quatre chambres séparées
Salle de bain privée
Finition intérieure de haute qualité:
planchers stratifiés
murs peints
fenêtres à double vitrage
Portes en bois
Fenêtres face à la cour
Avantages du bâtiment
Bâtiment rénové
Escalier propre et bien entretenu
Ascenseur
Sécurité et vidéosurveillance 24/7
круюлосутоюный достую (24/7 accès)
Nettoyage de bureau deux fois par semaine
Systèmes d'alarme pour la sécurité incendie
Services publics et équipements
Chauffage urbain central
Toutes les communications nécessaires
Connexion Internet disponible
Biens gérés par des professionnels
Lieu
Infrastructure bien développée
Transports publics à proximité
Magasins, cafés et services à distance de marche
Accès pratique depuis toutes les parties de Riga
Flux actif des piétons
Aucun parking n'est disponible dans la cour; cependant, un parking payant est situé directement en face du bâtiment (~60 EUR/mois).
Conditions de location
Durée minimale du bail: 1 an
Dépôt de garantie: 2 mois
Frais d'entretien et taxe immobilière inclus dans le loyer
Les locaux sont vacants et prêts pour une occupation immédiate
Localisation sur la carte
Riga, Lettonie
Éducation
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour