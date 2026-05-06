Immobilier commercial Dainas

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Rue tranquille Dainas, où vous aurez bientôt l'occasion de devenir l'un des 114 résidents du nouveau projet. Si la rue est calme, alors le projet lui-même sera plus calme - il sera entouré par des bâtiments déjà là, qui amortira tous les bruits indésirables et l'accès à elle sera seulement à travers la cour.
Des appartements de 1 à 4 chambres sont disponibles sur la rue Dainas, qui sera entièrement meublée avec une grande qualité. Des places de parking seront également disponibles pour les résidents. Le bâtiment est construit dans un endroit avec une infrastructure pratique et développée - les transports en commun, le stationnement et un accès facile à pied ou à vélo. Tout en profitant de tous les avantages du centre - il ya différents magasins, écoles et jardins d'enfants, cafés et restaurants pour les dîners, ainsi que des jardins urbains arrière-cour ou des parcs pour la marche et la détente dans l'air frais.
- 114 appartements
- Appartements de 1 à 4 pièces
- Le centre historique de Riga
- Oui. Le prix des appartements commence à partir de 74 900 EUR
- 34 places de stationnement souterraines
- Une cour verte avec une zone désignée pour les enfants
Le projet devrait être achevé et les premiers résidents de l'immeuble pourront emménager à la fin de 2022. Le streaming en direct du chantier est disponible à l'adresse suivante: www.vilia.investments/dainas
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Riga, Lettonie
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