  1. Realting.com
  2. Lettonie
  3. Riga
  4. Immobilier commercial Dainas

Immobilier commercial Dainas

Riga, Lettonie
Prix ​​sur demande
;
4
Laisser une demande
ID: 25073
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 1381
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 29/04/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Lettonie
  • Ville
    Riga
  • Adresse
    Dainas iela, 10

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2023

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Русский Русский
Rue tranquille Dainas, où vous aurez bientôt l'occasion de devenir l'un des 114 résidents du nouveau projet. Si la rue est calme, alors le projet lui-même sera plus calme - il sera entouré par des bâtiments déjà là, qui amortira tous les bruits indésirables et l'accès à elle sera seulement à travers la cour. Des appartements de 1 à 4 chambres sont disponibles sur la rue Dainas, qui sera entièrement meublée avec une grande qualité. Des places de parking seront également disponibles pour les résidents. Le bâtiment est construit dans un endroit avec une infrastructure pratique et développée - les transports en commun, le stationnement et un accès facile à pied ou à vélo. Tout en profitant de tous les avantages du centre - il ya différents magasins, écoles et jardins d'enfants, cafés et restaurants pour les dîners, ainsi que des jardins urbains arrière-cour ou des parcs pour la marche et la détente dans l'air frais. - 114 appartements - Appartements de 1 à 4 pièces - Le centre historique de Riga - Oui. Le prix des appartements commence à partir de 74 900 EUR - 34 places de stationnement souterraines - Une cour verte avec une zone désignée pour les enfants Le projet devrait être achevé et les premiers résidents de l'immeuble pourront emménager à la fin de 2022. Le streaming en direct du chantier est disponible à l'adresse suivante: www.vilia.investments/dainas

Localisation sur la carte

Riga, Lettonie
Éducation

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Commerce Island Park
Riga, Lettonie
Prix ​​sur demande
Commerce Summer House
Jurmala, Lettonie
depuis
$138,267
Commerce Jaunlazdu mājas
Riga, Lettonie
depuis
$110,963
Commerce Shefela Nams
Riga, Lettonie
Prix ​​sur demande
Commerce A6 Logistics Park
Riga, Lettonie
depuis
$145
Vous regardez
Immobilier commercial Dainas
Riga, Lettonie
Prix ​​sur demande
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Commerce Kipsala
Commerce Kipsala
Commerce Kipsala
Commerce Kipsala
Commerce Kipsala
Commerce Kipsala
Commerce Kipsala
Riga, Lettonie
Prix ​​sur demande
Le centre d'entrepôts offre de louer des entrepôts froids et chauffés, des bureaux de classe B, des locaux pour le commerce de gros et de détail, ainsi que le territoire pavé. Notre emplacement à proximité immédiate de la côte de Daugava nous permet également d'offrir le stockage hivernal de…
Agence
REALAT real estate
Laisser une demande
Commerce
Commerce
Commerce
Commerce
Commerce
Afficher tout Commerce
Commerce
Spunciems, Lettonie
depuis
$114,919
L'année de construction 2026
Agence
REALAT real estate
Laisser une demande
Commerce E. Birznieka Upīša iela 10
Commerce E. Birznieka Upīša iela 10
Commerce E. Birznieka Upīša iela 10
Commerce E. Birznieka Upīša iela 10
Commerce E. Birznieka Upīša iela 10
Afficher tout Commerce E. Birznieka Upīša iela 10
Commerce E. Birznieka Upīša iela 10
Riga, Lettonie
depuis
$83,890
L'année de construction 2020
Les appartements sont vendus dans un immeuble rénové à Ernesta Birznieka Street 10. Le bâtiment en pierre Art Nouveau rénové a été construit au début du siècle dernier, en 1912, Le bâtiment en pierre Art Nouveau rénové a été construit au début du siècle dernier, en 1912, après le projet de …
Agence
REALAT real estate
Laisser une demande
Realting.com
Aller