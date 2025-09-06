  1. Realting.com
  2. Lettonie
  3. Riga
  4. Immobilier commercial Lāčplēša 36

Riga, Lettonie
depuis
$116,799
14/08/2025
$117,217
27/10/2023
$98,462
;
8
ID: 8782
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 1496
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 14/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Lettonie
  • Ville
    Riga

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2023

À propos du complexe

Nous vous offrons une occasion exclusive de réserver des appartements dans le centre même de Riga, où vous aurez accès à d'excellentes infrastructures et commodités. A proximité, vous trouverez restaurants, lieux de divertissement, boutiques, boulangeries, pharmacies, jardins d'enfants et écoles. Il s'agit d'un nouveau projet composé de deux bâtiments - un bâtiment de façade et un bâtiment de cour. Une rénovation complète sera effectuée dans le bâtiment pour assurer votre confort et votre bien-être: Le toit sera rénové; Les systèmes d ' eau chaude et froide et d ' assainissement seront restaurés; Des compteurs individuels seront installés sur les radiateurs, vous permettant de contrôler la consommation de chaleur; La façade du bâtiment sera entièrement rénovée, ce qui lui donnera un nouveau look; Les portes d'entrée seront remplacées, offrant une sécurité et une apparence moderne; La cour sera aménagée et bien entretenue, où vous pourrez profiter de la détente et de l'air frais; Un nouvel ascenseur sera installé dans le bâtiment de la façade, ce qui facilitera les déplacements quotidiens; Chaque appartement sera équipé de nouvelles portes, assurant intimité et confort; Un système d'interphone vidéo sera fourni pour une sécurité supplémentaire dans votre maison; La connexion Internet de TET et de BALTCOM sera disponible, vous permettant de rester connecté au monde numérique. Les appartements seront vendus comme logements séparés, vous permettant de profiter des avantages de l'immobilier. De plus, vous bénéficierez de la partie prévue du terrain qui accompagne les appartements. Vous aurez une occasion unique d'effectuer vous-même des travaux de rénovation, en personnalisation de l'appartement selon vos préférences personnelles. Le plan est de terminer tout le travail au cours de cette année, vous fournissant une résidence prête selon vos souhaits et normes. Ne manquez pas l'occasion d'acheter un appartement dans le nouveau projet immobilier de Riga! Contactez-nous pour en savoir plus et réservez votre appartement dès maintenant.

Localisation sur la carte

Riga, Lettonie
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
