  2. Lettonie
  3. Riga
  Immobilier commercial Merķeļa 2

Immobilier commercial Merķeļa 2

Riga, Lettonie
depuis
$1,78M
10
ID: 8731
In CRM: 1375
Dernière actualisation: 21/01/2026

Emplacement

  • Pays
    Lettonie
  • Ville
    Riga

À propos du complexe

Choisissez un appartement avec vue sur le jardin Verman Vous pouvez acheter des appartements dans le centre de Riga près du jardin Verman. La maison est entièrement rénovée et un ascenseur est installé. Un bon investissement dans l'avenir qui ne perdra jamais sa valeur. Cage d'échelle - rénové, ascenseur, clé de code Rénovation et aménagement des appartements - appartements sont offerts avec finition blanche, petits (50 m2) appartements de deux chambres sont en cours de développement, mais sont disponibles sur réserve de différentes tailles, même grands appartements de 4 pièces avec une terrasse. Les appartements sont également disponibles en versements du propriétaire, sans une banque et des intérêts de crédit. Les travaux de construction sont prévus au 3ème trimestre de 2022. Prix des appartements - 3'000EUR / m2

Localisation sur la carte

Riga, Lettonie
Éducation

