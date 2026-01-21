Immobilier commercial Merķeļa 2

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Choisissez un appartement avec vue sur le jardin Verman
Vous pouvez acheter des appartements dans le centre de Riga près du jardin Verman. La maison est entièrement rénovée et un ascenseur est installé. Un bon investissement dans l'avenir qui ne perdra jamais sa valeur.
Cage d'échelle - rénové, ascenseur, clé de code
Rénovation et aménagement des appartements - appartements sont offerts avec finition blanche, petits (50 m2) appartements de deux chambres sont en cours de développement, mais sont disponibles sur réserve de différentes tailles, même grands appartements de 4 pièces avec une terrasse.
Les appartements sont également disponibles en versements du propriétaire, sans une banque et des intérêts de crédit.
Les travaux de construction sont prévus au 3ème trimestre de 2022.
Prix des appartements - 3'000EUR / m2
Localisation sur la carte
Riga, Lettonie
Éducation
