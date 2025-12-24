  1. Realting.com
  2. Lettonie
  3. Riga
  Immobilier commercial Island Park

Immobilier commercial Island Park

Riga, Lettonie
Prix ​​sur demande
;
17
ID: 32981
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 1531
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 23/12/2025

Emplacement

  Pays
    Lettonie
  Ville
    Riga

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  L'année de construction
    L'année de construction
    2026

À propos du complexe

Parc de l'île – Où le Paradis rencontre des opportunités Island Park est une communauté résidentielle sur le front de mer visionnaire située à Za-usala, un endroit où l'élégance urbaine rencontre la tranquillité naturelle. Au cœur du développement se trouve un bâtiment résidentiel exclusif de trois étages avec un garage souterrain et de généreuses terrasses donnant sur la rivière et Riga. Les terrasses spacieuses sont la caractéristique emblématique du bâtiment, offrant une vue panoramique à couper le souffle. Profitez de votre café le matin par le doux bruit de la rivière ou organisez une soirée de rassemblement tout en regardant le coucher de soleil sur la ville. Malgré son emplacement calme et privé, le centre-ville est à quelques minutes. Island Park est où chaque jour se sent comme des vacances. Votre île. Votre avenir.

Localisation sur la carte

Riga, Lettonie
Calculateur d'hypothèque

Commerce A6 Logistics Park
Riga, Lettonie
depuis
$145
Commerce VGP Park Kekava
Kekava, Lettonie
depuis
$10,690
Commerce Summer House
Jurmala, Lettonie
depuis
$138,267
Commerce Staraja Rusas 8
Riga, Lettonie
depuis
$127,810
Commerce Jurmala Park House
Jurmala, Lettonie
depuis
$230,930
Immobilier commercial Island Park
Riga, Lettonie
Prix ​​sur demande
Riga, Lettonie
depuis
$9,135
Logistique Rumbula Park est un parc industriel moderne de classe A construit à l'aide de matériaux et de méthodes de construction économes en énergie, selon les spécifications SIRIN Development, les plus hautes normes qui incluent des solutions d'ingénierie innovantes qui créeront des condit…
Commerce Tirgoņu iela 11
Commerce Tirgoņu iela 11
Commerce Tirgoņu iela 11
Commerce Tirgoņu iela 11
Commerce Tirgoņu iela 11
Riga, Lettonie
depuis
$250,043
L'année de construction 2019
Le bâtiment résidentiel le plus haut de gamme de Riga, Tirgo-Iela 11, est situé dans la vieille ville, entièrement rénové en 2015, au cours de laquelle l'apparence de la façade originale du bâtiment a été entièrement préservée, tandis que les appartements et les magasins ont été construits s…
Commerce CLUB CENTRAL RESIDENCE
Commerce CLUB CENTRAL RESIDENCE
Commerce CLUB CENTRAL RESIDENCE
Commerce CLUB CENTRAL RESIDENCE
Commerce CLUB CENTRAL RESIDENCE
Riga, Lettonie
depuis
$254,691
L'année de construction 2018
Club Central Residence est un exemple unique d'architecture moderne, conçue et développée pour répondre aux besoins des citadins actifs et prospères. Club Central Residence extérieur ainsi que le design d'intérieur est créé par le célèbre architecte letton Zane Tetere et développé avec son a…
