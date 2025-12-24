Immobilier commercial Island Park

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Parc de l'île – Où le Paradis rencontre des opportunités
Island Park est une communauté résidentielle sur le front de mer visionnaire située à Za-usala, un endroit où l'élégance urbaine rencontre la tranquillité naturelle. Au cœur du développement se trouve un bâtiment résidentiel exclusif de trois étages avec un garage souterrain et de généreuses terrasses donnant sur la rivière et Riga.
Les terrasses spacieuses sont la caractéristique emblématique du bâtiment, offrant une vue panoramique à couper le souffle. Profitez de votre café le matin par le doux bruit de la rivière ou organisez une soirée de rassemblement tout en regardant le coucher de soleil sur la ville. Malgré son emplacement calme et privé, le centre-ville est à quelques minutes.
Island Park est où chaque jour se sent comme des vacances. Votre île. Votre avenir.
Localisation sur la carte
Riga, Lettonie
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour