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Immobilier commercial en Florence, Italie

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Florence
11
Greve in Chianti
3
17 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 6 000 m² dans Florence, Italie
Propriété commerciale 6 000 m²
Florence, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 6 000 m²
LD-1616. Magnifique domaine dans les environs de la ToscaneParmi les collines verdoyantes de…
$14,95M
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Propriété commerciale 880 m² dans Panzano in Chianti, Italie
Propriété commerciale 880 m²
Panzano in Chianti, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 880 m²
Il 111017. Domaine de 80 hectaresCette structure avec vue imprenable sur les vignobles, les …
$6,80M
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Propriété commerciale 1 125 m² dans Florence, Italie
Propriété commerciale 1 125 m²
Florence, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 1 125 m²
KK-1574. Vignoble, cave à FlorenceSur les collines du Chianti, entre les communes de Castelf…
$3,49M
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Propriété commerciale 1 000 m² dans Florence, Italie
Propriété commerciale 1 000 m²
Florence, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 1 000 m²
LD-0805. Magnifique domaine avec des terres agricoles, une superficie d'environ 20 hectaresC…
$9,38M
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Propriété commerciale 2 400 m² dans Florence, Italie
Propriété commerciale 2 400 m²
Florence, Italie
Surface 2 400 m²
KK-1235. Vignoble en Toscane Vinicola FiorentinaEn Toscane, dans un quartier vallonné, à 10 …
$2,34M
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Propriété commerciale 1 400 m² dans Certaldo, Italie
Propriété commerciale 1 400 m²
Certaldo, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 1 400 m²
KK-1158. Vignoble, cave à Certaldo - province de Florence - ToscaneDomaine, cave à quelques …
$3,52M
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Propriété commerciale 3 507 m² dans San Cresci, Italie
Propriété commerciale 3 507 m²
San Cresci, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 3 507 m²
LD-1971. Villa de luxe parmi les collines pittoresques du ChiantiDans le cadre vert pittores…
$9,61M
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Propriété commerciale 675 m² dans Greve in Chianti, Italie
Propriété commerciale 675 m²
Greve in Chianti, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 675 m²
KK-1816. Vignobles, cave à ChiantiA vendre cave avec agrotourisme dans la région du Chianti …
$4,28M
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Propriété commerciale 2 200 m² dans Florence, Italie
Propriété commerciale 2 200 m²
Florence, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 2 200 m²
LD-0737. Complexe agro-touristique de luxe à FlorenceCe complexe du XVIIe siècle, récemment …
$7,03M
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Propriété commerciale 5 000 m² dans Florence, Italie
Propriété commerciale 5 000 m²
Florence, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 5 000 m²
LD-0270. Vente de prestige immobilier à Florence, dans la zone ChiantiVente de prestige immo…
$16,41M
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Propriété commerciale dans Montaione, Italie
Propriété commerciale
Montaione, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
C'est ce que j'ai dit. Magnifique Villa. AgritourismeRemarquable agriturisme, à partir de 12…
$4,34M
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Hôtel 2 225 m² dans Florence, Italie
Hôtel 2 225 m²
Florence, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 2 225 m²
LD-1227. Complexe hôtelier de luxe à proximité de FlorenceCet hôtel de luxe est situé près d…
$15,24M
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Propriété commerciale 700 m² dans Florence, Italie
Propriété commerciale 700 m²
Florence, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 700 m²
LD-0256. Propriété prestigieuse à FlorenceSituée dans les collines de la Toscane, près de vi…
$3,52M
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Propriété commerciale 2 840 m² dans Florence, Italie
Propriété commerciale 2 840 m²
Florence, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 2 840 m²
LD-0812. Superbe villa construite au début du XXe siècle dans la région du ChiantiCette vill…
$21,10M
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Propriété commerciale 613 m² dans Grassina, Italie
Propriété commerciale 613 m²
Grassina, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 613 m²
KK-1261. Vignoble, cave en ToscaneCe domaine de 41 hectares, situé au cœur de la Toscane et …
$3,28M
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Maison des revenus 1 065 m² dans Florence, Italie
Maison des revenus 1 065 m²
Florence, Italie
Nombre de pièces 10
Chambres 10
Nombre de salles de bains 10
Surface 1 065 m²
Nombre d'étages 3
Residential building, built in the years 1865–1897.sol. architect Narcisso Frosali commissio…
$6,71M
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Investissement 3 000 m² dans Florence, Italie
Investissement 3 000 m²
Florence, Italie
Nombre de pièces 10
Chambres 10
Nombre de salles de bains 10
Surface 3 000 m²
Nombre d'étages 3
A unique property for sale near Florence. Unlimited license for large and small hunting as p…
$6,50M
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