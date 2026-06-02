Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Italie
  3. Florence
  4. Commercial

Immobilier commercial en Florence, Italie

;
12 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 5 000 m² dans Florence, Italie
Propriété commerciale 5 000 m²
Florence, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 5 000 m²
LD-0270. Vente de prestige immobilier à Florence, dans la zone ChiantiVente de prestige immo…
$16,41M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Propriété commerciale 700 m² dans Florence, Italie
Propriété commerciale 700 m²
Florence, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 700 m²
LD-0256. Propriété prestigieuse à FlorenceSituée dans les collines de la Toscane, près de vi…
$3,52M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Propriété commerciale 1 000 m² dans Florence, Italie
Propriété commerciale 1 000 m²
Florence, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 1 000 m²
LD-0805. Magnifique domaine avec des terres agricoles, une superficie d'environ 20 hectaresC…
$9,38M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
International Property AlertInternational Property Alert
Propriété commerciale 2 840 m² dans Florence, Italie
Propriété commerciale 2 840 m²
Florence, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 2 840 m²
LD-0812. Superbe villa construite au début du XXe siècle dans la région du ChiantiCette vill…
$21,10M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Propriété commerciale 6 000 m² dans Florence, Italie
Propriété commerciale 6 000 m²
Florence, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 6 000 m²
LD-1616. Magnifique domaine dans les environs de la ToscaneParmi les collines verdoyantes de…
$14,95M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
BESS DEVELOPMENT PROJECT dans Florence, Italie
BESS DEVELOPMENT PROJECT
Florence, Italie
Présentation d'un projet de développement.Terrain en Italie avec un projet prêt et la connex…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
TekceTekce
Hôtel 2 225 m² dans Florence, Italie
Hôtel 2 225 m²
Florence, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 2 225 m²
LD-1227. Complexe hôtelier de luxe à proximité de FlorenceCet hôtel de luxe est situé près d…
$15,24M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Propriété commerciale 1 125 m² dans Florence, Italie
Propriété commerciale 1 125 m²
Florence, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 1 125 m²
KK-1574. Vignoble, cave à FlorenceSur les collines du Chianti, entre les communes de Castelf…
$3,49M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Propriété commerciale 2 200 m² dans Florence, Italie
Propriété commerciale 2 200 m²
Florence, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 2 200 m²
LD-0737. Complexe agro-touristique de luxe à FlorenceCe complexe du XVIIe siècle, récemment …
$7,03M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Propriété commerciale 2 400 m² dans Florence, Italie
Propriété commerciale 2 400 m²
Florence, Italie
Surface 2 400 m²
KK-1235. Vignoble en Toscane Vinicola FiorentinaEn Toscane, dans un quartier vallonné, à 10 …
$2,34M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Investissement 3 000 m² dans Florence, Italie
Investissement 3 000 m²
Florence, Italie
Nombre de pièces 10
Chambres 10
Nombre de salles de bains 10
Surface 3 000 m²
Nombre d'étages 3
A unique property for sale near Florence. Unlimited license for large and small hunting as p…
$6,50M
Laisser une demande
Maison des revenus 1 065 m² dans Florence, Italie
Maison des revenus 1 065 m²
Florence, Italie
Nombre de pièces 10
Chambres 10
Nombre de salles de bains 10
Surface 1 065 m²
Nombre d'étages 3
Residential building, built in the years 1865–1897.sol. architect Narcisso Frosali commissio…
$6,71M
Laisser une demande
Realting.com
Aller