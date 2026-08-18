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Quartier résidentiel Grand 5 pieces a 2 min de la mer et du tramway a bat yam

Bat Yam, Israël
depuis
$876,200
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Quartier résidentiel Grand 5 pieces a 2 min de la mer et du tramway a bat yam
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ID: 39837
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 18/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam
  • Adresse
    HaRav Kokis

À propos du complexe

Idéalement situé dans l'un des quartiers les plus prisés de Bat Yam, ce bel appartement de 5 pièces offre un cadre de vie privilégié, à seulement quelques minutes à pied des plages et de la station de tramway. ​D'une superficie de 120 m², ce bien lumineux esr idéal pour le confort de toute la famille. Vous profiterez également d'un agréable balcon de 15 m², parfait pour vos moments de détente en extérieur. ​L'appartement se trouve au 3ème étage avec ascenseur au sein d'un immeuble récemment rénové, garantissant tranquillité et prestations de qualité. ​Une opportunité rare d'acquérir un grand espace de vie au cœur d'un secteur dynamique et recherché. Pour plus d'informations ou pour organiser une visite, contactez-nous dès aujourd'hui.

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Bat Yam, Israël
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