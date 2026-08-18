Quartier résidentiel Grand 5 pieces a 2 min de la mer et du tramway a bat yam

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Idéalement situé dans l'un des quartiers les plus prisés de Bat Yam, ce bel appartement de 5 pièces offre un cadre de vie privilégié, à seulement quelques minutes à pied des plages et de la station de tramway.
D'une superficie de 120 m², ce bien lumineux esr idéal pour le confort de toute la famille. Vous profiterez également d'un agréable balcon de 15 m², parfait pour vos moments de détente en extérieur.
L'appartement se trouve au 3ème étage avec ascenseur au sein d'un immeuble récemment rénové, garantissant tranquillité et prestations de qualité.
Une opportunité rare d'acquérir un grand espace de vie au cœur d'un secteur dynamique et recherché. Pour plus d'informations ou pour organiser une visite, contactez-nous dès aujourd'hui.
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