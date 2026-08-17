Quartier résidentiel Préparer votre futur et vivre au cœur de la city.

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Profitez de nos opportunités pour devenir propriétaire à Ashdod.
Il y a des appartements que l’on visite… et d’autres que l’on imagine déjà comme chez soi
Au cœur du quartier City d'Ashdod, un luxueux complexe résidentiel de 3 immeubles, redéfinissant l'expérience de la vie urbaine. Une conception intelligente, des finitions soignées et une atmosphère élégante s'unissent pour créer un cadre de vie idéal, offrant calme, confort et luxe en toute harmonie.
Chaque appartement a été conçu pour votre confort et se prolonge par un généreux espace extérieur ,balcon ou terrasse. Bien plus qu’un appartement : un véritable lieu de vie où confort, élégance et sérénité se rencontrent au quotidien.
Profitez d'un quotidien facilité par la proximité de tout ce qui anime la City : commerces, écoles et services sont accessibles à pied. Parfaitement connectée, la résidence vous permet de rejoindre chaque endroit à Ashdod via les transports en commun. Une accessibilité idéale qui simplifie le quotidien, pratique et agréable renforce l’attractivité de la residence.
Un choix d'appartements luxueux de 3, 4 et 5 pièces.
IDÉAL pour les candidats à l'Alya, IDÉAL pour un investissement ou tout simplement pour y vivre.
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Disponible:
Appartement 3 pièces | à partir 2.350.000 Nis
Appartement 4 pièces | à partir 2.870.000 Nis
Appartement 5 pièces | à partir 3.200.000 Nis
Début de la construction : 01/01/2027
Livraison : 01/01/2031
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Ashdod, Israël
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