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Quartier résidentiel Préparer votre futur et vivre au cœur de la city.

Ashdod, Israël
depuis
$970,060
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ID: 39826
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 16/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Rambam

À propos du complexe

Profitez de nos opportunités pour devenir propriétaire à Ashdod. Il y a des appartements que l’on visite… et d’autres que l’on imagine déjà comme chez soi Au cœur du quartier City d'Ashdod, un luxueux complexe résidentiel de 3 immeubles, redéfinissant l'expérience de la vie urbaine. Une conception intelligente, des finitions soignées et une atmosphère élégante s'unissent pour créer un cadre de vie idéal, offrant calme, confort et luxe en toute harmonie. Chaque appartement a été conçu pour votre confort et se prolonge par un généreux espace extérieur ,balcon ou terrasse. Bien plus qu’un appartement : un véritable lieu de vie où confort, élégance et sérénité se rencontrent au quotidien. Profitez d'un quotidien facilité par la proximité de tout ce qui anime la City : commerces, écoles et services sont accessibles à pied. Parfaitement connectée, la résidence vous permet de rejoindre chaque endroit à Ashdod via les transports en commun. Une accessibilité idéale qui simplifie le quotidien, pratique et agréable renforce l’attractivité de la residence. Un choix d'appartements luxueux de 3, 4 et 5 pièces. IDÉAL pour les candidats à l'Alya, IDÉAL pour un investissement ou tout simplement pour y vivre. Sécurisez dès aujourd'hui un appartement neuf avec un faible apport et préparez sereinement votre Alya dans les prochaines années. Des conditions financières exceptionnelles: Aujourd’hui, avec seulement 20% à payer maintenant. Le solde 80% dans 4 ans, à la livraison. Sans indexation. Sans augmentation de prix. Sans intérêts. Disponible: Appartement 3 pièces | à partir 2.350.000 Nis Appartement 4 pièces | à partir 2.870.000 Nis Appartement 5 pièces | à partir 3.200.000 Nis Début de la construction : 01/01/2027 Livraison : 01/01/2031 Des conditions financières exceptionnelles : Aujourd’hui, avec seulement 20% à payer maintenant. Le solde 80% dans 4 ans, à la livraison. Sans indexation. Sans augmentation de prix. Sans intérêts.

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