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Quartier résidentiel À louer

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Quartier résidentiel À louer
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ID: 39715
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 08/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Sderot Herzl

À propos du complexe

Appartement 2,5 pièces idéalement situé en étage élevé avec vue mer, face à la mer, à quelques minutes de la plage et à proximité des commerces, établissements scolaires, transports en commun et de toutes les commodités. Appartement spacieux et climatisé. Disponible à partir du 01/09/2026.

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Ashdod, Israël
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