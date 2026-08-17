Quartier résidentiel Rehov nachmani - coeur historique de tel aviv - superbe appartement renove

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Un appartement qui réunit tout !
Dans l’un des secteurs les plus recherchés et les plus calmes du cœur historique de Tel-Aviv, entre Yavne et Albert Square, superbe appartement rénové situé au 4ᵉ étage d’un bel immeuble moderne.
Caractéristiques :
- 3 pièces dont mamad
- 73 m² habitables
- Terrasse ensoleillée de 13 m²
- Vue dégagée sur la ville
- Ascenseur
- Parking souterrain
- Cave
- Salle de sport
- Gardien et services d’accueil
Emplacement exceptionnel, à quelques pas de la Pagode, de l’Hôtel Montefiore et du boulevard Rothschild, au cœur de l’un des quartiers les plus élégants de Tel-Aviv.
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Tel-Aviv, Israël
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