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Quartier résidentiel Rehov nachmani - coeur historique de tel aviv - superbe appartement renove

Tel-Aviv, Israël
depuis
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ID: 39829
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 17/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Nahmani, 31

À propos du complexe

Un appartement qui réunit tout ! Dans l’un des secteurs les plus recherchés et les plus calmes du cœur historique de Tel-Aviv, entre Yavne et Albert Square, superbe appartement rénové situé au 4ᵉ étage d’un bel immeuble moderne. Caractéristiques : - 3 pièces dont mamad - 73 m² habitables - Terrasse ensoleillée de 13 m² - Vue dégagée sur la ville - Ascenseur - Parking souterrain - Cave - Salle de sport - Gardien et services d’accueil Emplacement exceptionnel, à quelques pas de la Pagode, de l’Hôtel Montefiore et du boulevard Rothschild, au cœur de l’un des quartiers les plus élégants de Tel-Aviv.

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Tel-Aviv, Israël
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