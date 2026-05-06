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Quartier résidentiel Superbe 2 pièces remis à neuf, idéal pour jeune couple

Jérusalem, Israël
depuis
$1,530
06/05/2026
$1,530
05/05/2026
$1,521
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5
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ID: 35845
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 06/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Avraham Stern, 11

À propos du complexe

Très beau deux pièces bien agencé. Toilettes et salle de bain séparées. Terrasse extérieure. Appartement entièrement rénové avec installations modernes et neuves.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
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