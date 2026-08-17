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Quartier résidentiel Préparer votre futur et vivre au cœur de la city.

Ashdod, Israël
depuis
$794,300
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2
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ID: 39825
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 16/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Rambam

À propos du complexe

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Ashdod, Israël
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