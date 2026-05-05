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Quartier résidentiel Rare à jérusalem

Jérusalem, Israël
depuis
$1,86M
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ID: 36306
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Eliyahu Hakim, 28

À propos du complexe

À vendre – Armon Hanatsiv, rue Eliyahou Hakim Charmante maison familiale avec jardin et dépendance Dans le quartier recherché d'Armon Hanatsiv, découvrez cette agréable maison en dou mishpahti d'environ 140 m², répartie sur deux niveaux et offrant un cadre de vie lumineux et fonctionnel. ? Rez-de-chaussée Vaste séjour traversant, cuisine ouverte et moderne, chambre de plain-pied et WC invités ?️ Étage • 3 chambres à coucher (configuration d'origine : 4 chambres), suite parentale avec salle d'eau, salle de bains supplémentaire ? Extérieur • Grand jardin clos, agréable et sans vis-à-vis • Place de parking privative ✨ Atout rare : Une dépendance de 3 pièces, idéale pour location ou espace indépendant. ? Prix demandé : 5,500,000 NIS

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Jérusalem, Israël
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