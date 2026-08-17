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Quartier résidentiel Rare proche baka

Jérusalem, Israël
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$1,77M
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Quartier résidentiel Rare proche baka
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ID: 39824
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 16/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Shalom Yehuda, 3

À propos du complexe

North Talpiot. Immeuble boutique (5 ans), finitions haut de gamme, 4 grandes pièces, calme, 110 m², 3 WC, 2 salles de bains, balcon, vue dégagée, sud/ouest, ascenseur Shabbat, parking au 3ème étage, débarras.

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Jérusalem, Israël
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