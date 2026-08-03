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Quartier résidentiel ? rez-de-jardin d’exception avec piscine – calme, résidentiel, rare sur le marché

Jérusalem, Israël
depuis
$3,51M
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ID: 39663
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 03/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Beit HaArava, 35

À propos du complexe

Dans un environnement paisible et résidentiel, découvrez ce magnifique rez-de-jardin entièrement rénové avec goût, offrant 150 m² habitables et un jardin privé de 250 m² superbement aménagé. ✨ Espaces intérieurs Appartement de 5,5 pièces, dont mamad Rénovation haut de gamme Grande suite parentale 3 salles de bains modernes 3 toilettes Belle buanderie Salle de sport de 20 m² Cave à vin + cave supplémentaire ? Espaces extérieurs Jardin de 250 m² parfaitement aménagé Piscine somptueuse, idéale pour se détendre Cuisine extérieure pour recevoir en toute convivialité ? Prestations complémentaires 2 places de parking Chauffage au sol Climatisation centrale Un bien rare, combinant prestige, confort moderne et qualité de vie exceptionnelle, à proximité de toutes les commodités

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Jérusalem, Israël
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