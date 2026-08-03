Quartier résidentiel ? rez-de-jardin d’exception avec piscine – calme, résidentiel, rare sur le marché

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Dans un environnement paisible et résidentiel, découvrez ce magnifique rez-de-jardin entièrement rénové avec goût, offrant 150 m² habitables et un jardin privé de 250 m² superbement aménagé.
✨ Espaces intérieurs
Appartement de 5,5 pièces, dont mamad
Rénovation haut de gamme
Grande suite parentale
3 salles de bains modernes
3 toilettes
Belle buanderie
Salle de sport de 20 m²
Cave à vin + cave supplémentaire
? Espaces extérieurs
Jardin de 250 m² parfaitement aménagé
Piscine somptueuse, idéale pour se détendre
Cuisine extérieure pour recevoir en toute convivialité
? Prestations complémentaires
2 places de parking
Chauffage au sol
Climatisation centrale
Un bien rare, combinant prestige, confort moderne et qualité de vie exceptionnelle, à proximité de toutes les commodités
Localisation sur la carte
Jérusalem, Israël
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