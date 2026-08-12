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Quartier résidentiel ? À vendre – ein hayam, hadera | mini-penthouse 5 piÈces ?

Hadera, Israël
depuis
$1,30M
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8
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ID: 39815
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 12/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera
  • Adresse
    Arzei HaLevanon

À propos du complexe

BZH ?️ RE/MAX Hadera vous propose en exclusivité un produit exceptionnel ! Un mini-penthouse de 5 pièces avec une vue dégagée exceptionnelle sur la mer et la réserve naturelle de Gador ! Un bien rare offrant espace, confort et une vue spectaculaire. ✨ Les atouts de l'appartement : ? Un appartement de 5 pièces spacieux (125 m2) avec une distribution intelligente, ? Un immense espace de vie avec accès direct à une magnifique terrasse de 50 m², ? Une vue ouverte sur la mer et la réserve de Gador, un panorama exceptionnel dont on ne se lasse pas ! ? Une grande cuisine parfaitement adaptée aux passionnés de cuisine, ? Une suite parentale avec salle de bains privative, ? 3 autres chambres, avec leur salle d'eau, à aménager à votre guise, ? Une pièce sécurisée à l'étage, 2 ascenseurs, ? 2 places de parking privées ! ? Un bien rare dans l'un des secteurs les plus recherchés de Hadera, avec accès à pied à la mer, au centre commercial du quartier, d'un grand parc, et avec un accès rapide en voiture à l'autoroute, du Village commercial Mall Ha'hof, du train... ? Premier arrivé, premier servi ! Pour nous contacter : Ra'hel 'Haya Benguigui Directrice du Département francophone de RE/MAX Hadera Licence 313736

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Hadera, Israël
Loisirs

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