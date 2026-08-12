Quartier résidentiel ? À vendre – ein hayam, hadera | mini-penthouse 5 piÈces ?

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BZH
?️ RE/MAX Hadera vous propose en exclusivité un produit exceptionnel !
Un mini-penthouse de 5 pièces avec une vue dégagée exceptionnelle sur la mer et la réserve naturelle de Gador !
Un bien rare offrant espace, confort et une vue spectaculaire.
✨ Les atouts de l'appartement :
? Un appartement de 5 pièces spacieux (125 m2) avec une distribution intelligente,
? Un immense espace de vie avec accès direct à une magnifique terrasse de 50 m²,
? Une vue ouverte sur la mer et la réserve de Gador, un panorama exceptionnel dont on ne se lasse pas !
? Une grande cuisine parfaitement adaptée aux passionnés de cuisine,
? Une suite parentale avec salle de bains privative,
? 3 autres chambres, avec leur salle d'eau, à aménager à votre guise,
? Une pièce sécurisée à l'étage, 2 ascenseurs,
? 2 places de parking privées !
? Un bien rare dans l'un des secteurs les plus recherchés de Hadera, avec accès à pied à la mer, au centre commercial du quartier, d'un grand parc, et avec un accès rapide en voiture à l'autoroute, du Village commercial Mall Ha'hof, du train...
? Premier arrivé, premier servi !
Pour nous contacter :
Ra'hel 'Haya Benguigui
Directrice du Département francophone de RE/MAX Hadera
Licence 313736
Localisation sur la carte
Hadera, Israël
Loisirs
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