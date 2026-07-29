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Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, au centre, avec terrasse, balcon sur la mer, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, bonne affaire, bonne occasion, bonnes orientations, calme, clair, dans rue calme, en bon etat, endroit calme, etage haut avec vue, grand, mini penthous

Eilat, Israël
depuis
$787,200
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ID: 39619
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 28/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district de Beer-Sheva
  • Ville
    Eilat

À propos du complexe

PENTHOUSE A VENDRE de 6 pièces EN DUPLEX avec unE BELLE TERRASSE DE 80M2 offrant une vue mer imprenable et imprenable, très bien entretenu, DOUBLE parking privé

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Eilat, Israël
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