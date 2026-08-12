Quartier résidentiel Ramat aviv grand luxe, piscine, gardien, salle de sport

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
À VENDRE - Ramat Aviv Guimel, Tel Aviv
Bienvenue dans le plus bel immeuble de Ramat Aviv Guimel, une résidence de prestige qui incarne le luxe, le confort et la sérénité. Situé à deux pas du centre Schuster, des plages de Ramat Aviv et des nombreux parcs du nord de Tel Aviv, ce projet d'exception vous offre un cadre de vie unique dans l'un des quartiers les plus recherchés de la ville.
L'immeuble, considéré comme l'adresse la plus exclusive du quartier, propose un standing hors du commun :
• Piscine extérieure semi-olympique
• Salle de sport entièrement équipée
• Gardien 24h/24 et 7j/7
• Lobby d'accueil somptueux avec service de sécurité et réception
• Résidence parfaitement entretenue et calme
Appartement 4,5 pièces de 137 m².
Grande terrasse avec vue panoramique exceptionnelle sur tout Tel Aviv, Herzliya et Ramat Gan.
Appartement neuf avec de nombreuses améliorations : finitions haut de gamme, cuisine sur mesure, système de climatisation avancé.
Espace de vie spacieux et lumineux, parfaitement agencé.
Prix : 10 900 000 Shekels
Localisation sur la carte
Tel-Aviv, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour