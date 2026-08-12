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Quartier résidentiel Ramat aviv grand luxe, piscine, gardien, salle de sport

Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,63M
12/08/2026
$3,63M
11/08/2026
$3,64M
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ID: 39800
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 12/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

À VENDRE - Ramat Aviv Guimel, Tel Aviv Bienvenue dans le plus bel immeuble de Ramat Aviv Guimel, une résidence de prestige qui incarne le luxe, le confort et la sérénité. Situé à deux pas du centre Schuster, des plages de Ramat Aviv et des nombreux parcs du nord de Tel Aviv, ce projet d'exception vous offre un cadre de vie unique dans l'un des quartiers les plus recherchés de la ville. L'immeuble, considéré comme l'adresse la plus exclusive du quartier, propose un standing hors du commun : • Piscine extérieure semi-olympique • Salle de sport entièrement équipée • Gardien 24h/24 et 7j/7 • Lobby d'accueil somptueux avec service de sécurité et réception • Résidence parfaitement entretenue et calme Appartement 4,5 pièces de 137 m². Grande terrasse avec vue panoramique exceptionnelle sur tout Tel Aviv, Herzliya et Ramat Gan. Appartement neuf avec de nombreuses améliorations : finitions haut de gamme, cuisine sur mesure, système de climatisation avancé. Espace de vie spacieux et lumineux, parfaitement agencé. Prix : 10 900 000 Shekels

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Tel-Aviv, Israël
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