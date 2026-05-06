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Quartier résidentiel Charmant cottage avec piscine au calme

Raanana, Israël
depuis
$8,39M
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ID: 35758
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana
  • Adresse
    Yigael Yadin

À propos du complexe

Joli cottage plein de charme situé à l'ouest de Raanana dans une rue très calme. Rénové, grande cuisine avec îlot central. Salon spacieux avec véritable coin repas. Très lumineux. Sous-sol. Parking et très beau jardin avec piscine.

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Raanana, Israël
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