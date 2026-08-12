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Quartier résidentiel Projet neuf à ramat gan – emplacement d'exception – 4 pièces

Ramat Gan, Israël
depuis
$1,40M
12/08/2026
$1,40M
11/08/2026
$1,40M
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5
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ID: 39792
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 12/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Ramat Gan

À propos du complexe

Projet neuf à Ramat Gan – Emplacement d'exception – 4 pièces Ce projet immobilier neuf à Ramat Gan bénéficie d'un emplacement stratégique, à quelques minutes de Tel Aviv. Il est entouré de sites prisés comme le parc national de Ramat Gan, le parc Yarkon et le centre commercial Ayalon. Son accès rapide aux principales routes (Ayalon, Zabotinsky, Rabin, Route 4) et aux futures stations de transports en commun facilite les déplacements quotidiens. Le quartier offre un cadre dynamique avec des institutions renommées telles que l'école d'arts Talma Yalin et l'académie Shenkar. Une architecture unique alliant histoire et modernité Ce projet haut de gamme, conçu par l'architecte Gidi Bar Orian, associe une tour moderne de 9 étages à un bâtiment classique classé monument historique. Cette fusion entre design intemporel et architecture contemporaine confère au projet une signature unique. Des prestations haut de gamme pour un confort absolu • Hall d'entrée élégant à double hauteur • Ascenseurs rapides • Parking souterrain sécurisé • Espaces communs raffinés avec zones de détente • Aménagements paysagers et jardin aromatique Contactez-nous dès maintenant pour plus d'informations et réservez votre futur appartement neuf à Ramat Gan.

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Ramat Gan, Israël
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