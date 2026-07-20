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Quartier résidentiel Immeuble neuf - proche mer - vieux nord

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,75M
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5
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ID: 38351
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ben Yehuda, 170

À propos du complexe

Appartement à vendre à Tel-Aviv, dans le Vieux Nord, proche du futur tramway et à quelques pas de la mer ! Immeuble neuf, 1er étage sur 6 avec ascenseur, 3 pièces, 77m² + 12m² de terrasse, 1 parking, 2 expositions : Nord, Ouest. Prix : 5 350 000 ₪

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Tel-Aviv, Israël
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